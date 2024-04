Ernesto Valverde: “El Granada CF se está jugando la vida y sabemos que no será fácil”

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, subrayó que el partido ante el Granada CF tiene “mucho atractivo" frente a un rival que llegará a San Mamés "más optimista" después de ganar al Deportivo Alavés y la intención de "explotar todas sus posibilidades" de permanencia.

"Para ellos no es definitivo, pero se acerca bastante. No sé si les vale el empate. Quedan pocos partidos y se están jugando la vida. No consideramos que va a ser fácil porque realmente sabemos cómo te tienes que poner para ganar un partido en Primera División y no hemos ganado ningún partido fácil esta temporada", recalcó.

Y es que su equipo encara el último tramo la liga con "la intención de competir hasta el final" y, con el billete para la Liga Europa de fútbol ya asegurado tras conquistar la Copa, "optar al cuarto puesto" que le daría plaza en la Liga de Campeones. "Queremos seguir compitiendo hasta el final y para eso nada mejor que tener un reto por delante", aseguró el técnico, que ganar “al Granada en San Mamés”, que abrirá la trigésima segunda jornada.

Valverde es consciente de que si no ganan al conjunto rojiblanco ese objetivo "se pondría más difícil", ya que se encuentran a cuatro puntos del Atlético de Madrid, que ahora ocupa esa cuarta plaza, y su idea es "llegar con posibilidades" al trascendental partido de la próxima semana en el Civitas Metropolitano.

A la vista del comportamiento de sus jugadores en el último encuentro frente al Villarreal, después de una intensa semana de celebraciones por el título de Copa, el técnico de Viandar de la Vera no tiene ninguna duda de que el Athletic mantiene "el nivel" competitivo necesario para intentar alcanzar ese objetivo. "Tenemos un buen ambiente, estamos contentos y eso hace rendir mejor. Si nos hubiéramos dejado llevar, lo miraríamos, pero el otro día sabía cuál iba a ser la respuesta. Fue un buen partido, competimos e íbamos por delante hasta que sucedió lo que sucedió", apuntó Valverde recordando el "por lo menos controvertido" penalti decretado por mano de Yuri Berchiche en el minuto 94.