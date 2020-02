Gaizka Garitano ha destacado que el Athletic Club encara con "muchas ganas" la semifinal de la Copa del Rey que les va a enfrentar al Granada CF porque "es la baza más clara" que tienen esta temporada para alcanzar un gran éxito y, por eso van "a ir a por ella".

"No tenemos ninguna razón para no tener un gran estado de ánimo. No todos los años se llega a una semifinal y no con cualquier equipo, con nuestro equipo, el Athletic. Lo que queremos es llegar a la final, es lo que tenemos en la cabeza", subrayó el técnico del equipo rojiblanco en la rueda de prensa previa al encuentro.

La vuelta, clave

Garitano añadió que se plantean el partido "como uno de liga en el que hay que intentar ganar" y añadió que "ni para bien ni para mal" la eliminatoria se va a resolver en San Mamés, porque sea cual sea el resultado todo se decidirá el 5 de marzo en el Nuevo Los Cármenes.

"El Granada CF ha demostrado que es capaz de ganar en su campo y nosotros también de hacerlo fuera"

"Lo ideal sería sacar un buen resultado, pero luego tendríamos que ir allí a defenderlo. Y si no es así, a sacar uno mejor. Ellos han demostrado que son capaces de ganar en su campo y nosotros también de hacerlo fuera. Son 180 minutos y desde el primero al último tendremos que estar concentrados", reflexionó.

Yuri y Raúl García

Sobre el estado físico de la plantilla apuntó que ante las trascendencia del partido los 'tocados', como Yuri Berchiche o Raúl García, bajas el pasado domingo en el Reale Arena, "están intentando recuperarse porque se trata de un partido en el que "todo el mundo quiere estar en el campo".

Garitano prevé una eliminatoria "muy dura" en la que no ve favorito. "¿Qué más da quién es el favorito? Nunca lo he entendido muy bien. Hay que demostrarlo cuando empiece el partido. El Barcelona era favorito y le ganamos. No hay favoritos en una semifinal de Copa", recalcó.

Ambiente

Lo que sí pidió el vizcaíno es que el público de San Mamés genere "el mismo ambiente" que frente al Barça "porque esta eliminatoria se van a decidir por pequeños detalles". "Necesitamos la fuerza de San Mamés, está claro", concluyó.