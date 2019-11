El Granada CF ha celebradop su tercera sesión de entrenamiento de la semana, y lo hizo con una nueva ausencia que se sumó a la de Neyder Lozano y Germán Sánchez. Se trata de Adrián Ramos, que se perdió la cita ante el Atlético de Madrid por una sobrecarga del aductor izquierdo y que ayer no trabajó con el grupo al sufrir una sinovitis en la rodilla izquierda.

Una sesión en la que se prestó especial atención al juego directo del Athletic, su principal arma, y para la que el técnico prestó especial atención, pidiendo a los suyos concentración y orden a la hora de salir una vez despejados los centros laterales. Antes de que finalizara el entrenamiento, Fede Vico abandonó el césped de la Ciudad Deportiva rojiblanca, por lo que no participó en el posterior partidillo con el que terminó la sesión. Los rojiblancos empezaron a trabajar a las 12:45 horas, con el objetivo de que se adapten cada vez más a la hora prevista del inicio del choque del domingo (14:00 h.). Hoy y mañana, antes de partir a Bilbao, Diego Martínez y los suyos entrenarán a puerta cerrada como ya es tradicional.

El rival

Por su parte, en el cuadro vizcaíno, tres de sus principales estiletes en ataque no se ejercitaron en Lezama. Ni Raúl García, ni Iñaki Williams ni Kodro saltaron al césped, por lo que queda en duda la disponibilidad de los tres para el partido. Raúl tuvo que ser sustituido el domingo tras el descanso en El Sadar frente a Osasuna por un fuerte golpe en la cadera. Por su parte, Williams se encuentra con un fuerte catarro y los médicos le recomendaron que no entrenase con el grupo, mientras que Kodro sufre una sobrecarga. A estos tres se suman las bajas seguras de Iker Muniain y Aritz Aduriz. Por una lesión muscular, en el caso del media punta, y debido a una entorsis de cadera, en el caso del ariete.

Tampoco estuvo en el entrenamiento Gorka Guruzeta, que le dio al Athletic en Inglaterra el empate ante el Wolverhampton Wanderers en el partido de la Premier League Cup sub 23 a la que el Athletic acude con un combinado de jugadores de cantera dirigidos también por Joseba Etxeberria, aunque el canterano no está contando aún y, de hecho, no ha debutado esta temporada con el primer equipo.

Novedades

Por el contrario, es casi seguro que Gaizka Garitano recupere para la convocatoria a Beñat Etxebarria y Oscar de Marcos, a quienes el técnico quería el sábado pasado más rodados para incorporarlos a la lista de citados. Quien sí se ejerció con normalidad fue Gaizka Larrazabal, que se retiró el pasado miércoles de la sesión con una herida inciso-contusa en la región occipital de la cabeza tras recibir un golpe de Cristian Ganea.