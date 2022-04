Aitor Karanka, entrenador del Granada CF: “Destaco sobre todo el compromiso”

Aitor Karanka, entrenador del Granada CF, reconoció “la importancia del punto” sumado contra el Atlético de Madrid pero destacó por encima de todo “el compromiso que ha mostrado el equipo” y advirtió de que su conjunto “tampoco” ha hecho “mucho” aún para lograr la permanencia con este empate.

“El punto es importante, también haber mantenido la portería a cero, pero lo más importante, sobre todo, es el compromiso que ha mostrado el equipo. Los chicos llevan tiempo pasándolo mal y han sufrido el mejor premio que nos podemos llevar es el compromiso de la plantilla, del que no tenía ninguna duda. Para ellos es un refuerzo importante”, dijo en rueda de prensa.

Ansiedad y nerviosismo

“Es un puntito. Pero tampoco hemos hecho mucho”, advirtió Karanka, que se acordó de Rubén Torrecilla, Diego Mainz y todo el cuerpo técnico anterior para darle las gracias por la mano que han echado al equipo. “El lema del club es eterna lucha. Eso no va a faltar. Había estado de ansiedad y nerviosismo. No hay que olvidar que estos chicos hace un año estaban jugando en Europa y eso no se puede olvidar. Esa calidad la sabía que la tenía. Y todo el mundo me dijo la calidad humana del vestuario y una vez más lo han vuelto a demostrar”, añadió.

"Hay calidad"

Karanka enfocó en sus primeras horas al frente del banquillo del Granada en “quitar esa ansiedad y ese nerviosismo con la calidad, con el compromiso y con la organización”. “Cuando un equipo tiene calidad es mucho más fácil. El problema es cuando estás organizado y compites, pero no tienes esa calidad. 24 horas juntos, un campo dificilísimo, un equipo buenísimo, hemos competido y no recuerdo muchas ocasiones que hayan tenido ellos. Es muy buen refuerzo para los chicos”, valoró. “Lo importante es el cambio. Ahora tenemos tiempo para descansar, recuperar y empezar a trabajar con estos conceptos que no podemos olvidar. Hay muchas cosas que ajustar”, admitió Karanka.