El Recreativo Granada respira tras vencer con comodidad 0-3 al Atlético Pulpileño

Victoria más cómoda de lo esperado del Recreativo Granada que se impuso a un Pulpileño que se hundió tras recibir el 0-2 a los once segundos de la reanudación. Con esta victoria por 0-3, los de Juan Antonio Milla dan un paso muy importante para certificar la salvación en un Grupo V de Segunda RFEF. Con este triunfo, cimentada un partido más en su solidez defensiva, los rojiblancos rompen una racha de nueve partidos sin ganar a domicilio.

El partido empezó con los dos equipos tanteándose, buscando más no encajar gol que ir a por la portería contraria. De esto modo los primeros minutos se disputaron en el centro del campo con los dos equipos intentando tocar el balón pero sin arriesgarlo y con los laterales conservando su posición con la misión de no dejar huecos en defensa. En esta dinámica, poco a poco, el filial del Granada CF fue encontrándose cómodo y empezó a tener más el balón.

Primer tanto

Fruto de esta mejoría llegó el gol de Camarda al cuarto de hora de juego. Fue una bonita jugada que se fabricó en el centro del campo. Martín Solar cedió al balón a Bryan que se sacó un buen centro desde la banda que Camarda empujó al fondo de las mallas. El gol dio aún más tranquilidad al ‘Recre’, que continuó amasando el balón ante la impotencia de los de Loreto que eran incapaces de recuperar el mando del partido con el objetivo de empatarlo.

El conjunto de Milla sacó partido de la ansiedad de los locales a los que sólo le valía la victoria y les bastaba con tener las líneas muy juntas e ir combinando en el centro del campo para tener el partido bajo control. Con la situación controlada fueron pasando los minutos sin que pasara nada reseñable en el campo, lo que beneficiaba a los intereses de un Recreativo Granada que iba por delante en el marcador.

El tanto de Da Costa nada más iniciarse la segunda mitad marcó el resto del choque

El Pulpileño puso mucha voluntad pero los granadinos impusieron su mayor calidad en la parcela central y no dejaron que los locales crearan peligro sobre la portería defendida por Sarr, que pasó una primera parte bastante plácida. Sólo en los últimos minutos antes del asueto los de Loreto empujaron un poco más y tuvieron la llegada más peligrosa con un disparo de Nacho López que detuvo sin apuros Sarr en el minuto 35. La mejoría de los de Pulpí en los últimos minutos no se tradujo en nuevas ocasiones de peligro y se llegó al descanso con ventaja nazarí por 0-1, una renta que los de Juan Antonio Milla debían ampliar si no querían llevarse un disgusto. La primera parte les había ido bien a los rojiblancos que se habían adelantado en el marcador y no habían pasado apuros para defender la ventaja pero el Pulpileño solo le valía la victoria y estaba claro que vendería muy cara su derrota.

Gol clave

Nada más comenzar la segunda parte puso el Recreativo tierra de por medio con un gol de Da Costa. Tan sólo habían transcurrido once segundos desde que el colegiado Pérez Guimera había pitado el inicio de la segunda parte cuando el veloz jugador nazarí se internó en el área y superó a Galván, que aún estaba haciendo ejercicios de estiramiento. El origen de la rápida jugada fue una eficaz recuperación de los granadinos en el centro del campo. Este sí era un gol para dar tranquilidad porque era propicio para que dejara muy tocado a un Pulpileño que estaba muy vivo en el partido hasta ese momento.

Recibir el 0-2 tan pronto fue un mazazo para los locales, que ahora tenían que remar frente a un filial rojiblanco al que se le allanaba el camino de la victoria. Y vaya si dejó noqueados a los locales porque en el minuto 52 el ‘Recre’ anotó el tercer gol de la tarde dejando el partido visto para sentencia. Fue por medio de una gran jugada colectiva. Echu dejó un balón perfecto que Bryan alojó al fondo de las mallas. En estos momentos el partido estaba para una goleada, con los visitantes gustándose en el campo y pleno de confianza con el 0-3 a su favor y un Atlético Pulpileño que a buen seguro estaba deseando que el partido se acabase en ese momento porque se veían incapaces ni tan siquiera de inquietar a Sarr, que era un espectador más de la superioridad de sus compañeros.

Relajación

Lo que hicieron los visitantes fue levantar el pie del acelerador. Tal como estaba el partido lo peor era sufrir alguna lesión o complicarse la vida con tarjetas amarillas o alguna roja. Además, iban pasando los minutos y el Pulpileño no daba síntomas de recuperarse anímicamente para empujar al Recreativo a su propia área. Esta segunda parte ya no tenía historia, el objetivo de los dos equipos era que los minutos fueran pasando. Un gol del Pulpileño podría animarles a recuperar el tono pero los de Milla jugaban muy ordenados y con las líneas muy juntas y no dejaba que los locales llegasen a situaciones de peligro. En definitiva, se imponía la mayor calidad del conjunto granadino que, además, no tenía la presión de ir a por un gol o tener que remontar.

Finalmente, el Recreativo logró que los minutos fueran pasando sin que ocurriese nada reseñable. Juan Antonio Milla aprovechó para dar descanso a algunos de los pesos pesados del once titular y en el minuto 75 Echu, Bryan y Camara dejaron el campo con los deberes hechos. Cogieron el testigo Cristian Gutiérrez, Samu y Tassembedo. El partido siguió sin tener historia ni por juego ni por ocasiones hasta que se llegó al pitido final que certificó la solvente victoria de los de Milla.