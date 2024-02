El Granada CF logró en Barcelona un punto para la esperanza de la salvación

Un punto para la esperanza. Ese podría ser el resumen del partido que disputó el Granada CF en el Estadio Olímpico Lluís Companys ante el FC Barcelona. El inesperado punto logrado ante el cada menos ‘todopoderoso’ Barça no hace más que confirmar la mejoría que, poco a poco, van llevando a cabo los rojiblancos que quizá no le dé para lograr la permanencia.

Los de Alexander Medina remontaron el 1-0 inicial del conjunto de Xavi Hernández. Con 2-2 anotaron un tercer tanto pero la joven estrella Lamine Yamal, a sus 16 años y 213 días, se convirtió en el futbolista más joven en anotar un doblete en la historia de Primera División para desgracia de los granadinistas, dejando a los granadinistas con la miel en los labios. La notable actuación del futbolista catalán no fue suficiente para doblegar a un buen y digno Granada, que sigue mejorando defensivamente. Esta vez, la principal novedad atrás fue Miguel Rubio, que cuajó un gran partido, pero también rindieron a muy buen nivel las nuevas incorporaciones como Faitout Maouassa, Martin Hongla o Facundo Pellistri.

Los azulgrana se vieron sorprendidos por un equipo que presionó muy arriba, que cuando tuvo el balón lo movió con criterio pero al que los errores individuales le volvió a costar dos nuevos puntos. De ganar, la permanencia se habría puesto a cinco puntos y este próximo fin de semana visita el Estadio Nuevo Los Cármenes el Almería, colista de la tabla, en un duelo en el que los del ‘Cacique’ deben sacar adelante sí o sí para tratar de soñar con una salvación que parece una quimera.

Los fichajes

Incidió el director deportivo de la entidad, Matteo Tognozzi, en que desde su llegada, Bryan Zaragoza tan sólo había marcado un gol y que Álvaro Fernández Carreras se marchó con cero tantos y ninguna asistencia. Ante el Barça, el técnico uruguayo hizo cambios y le dio la oportunidad de inicio a Maouassa por la lesión de Carlos Neva, y el carrilero galo respondió con un pase de gol además de estar muy firme a nivel defensivo salvo alguna desconexión. También marcó Pellistri y dio una asistencia. Seguro que el italiano pensó en su fuero interno que esos dos jugadores ya han rendido más que los que se fueron.

La pena

Se escaparon dos puntos que podían haber dado un impulso sobre todo a nivel anímico a los rojiblancos. Porque marcar tres goles fuera de casa tras haber anotado tan sólo uno desde que llegó Medina al banquillo sólo sirvió para un empate. En cierto modo, el juego del equipo recordó a la etapa de Paco López. Se supo contragolpear con verticalidad y, en ese sentido, Pellistri cuajó un gran partido. Pero es que a nivel defensivo, el orden fue muy correcto aunque la calidad individual de los de Xavi marcó las diferencias.

El arbitraje

Si hay un equipo que se ha quejado de los árbitros ese ha sido el FC Barcelona y, en especial, su técnico. Sin embargo, en esta jornada no ha ocurrido así. Será que las decisiones le favorecieron y ya no conviene meter más presión a los colegiados de la que ya de por sí tienen. Porque poco se ha hablado en esta ocasión del manotazo a Sergio Ruiz que quedó en nada, ni la entrada con los tacos por delante a Uzuni por parte del joven central Pau Cubarsí que no fue sancionada. Por no hablar de la dura entrada a Pellistri de Pedri, que era más ‘naranja’ que amarilla. Pero en esta ocasión, silencio absoluto sobre el VAR. Es lo que tiene la ‘ley del embudo’.

Otra temporada sin liga

Al Barça se le está atragantando el Granada CF en las últimas campañas. Desde que en enero de 2021 vencieran en el Nuevo Los Cármenes por 0-4, con Leo Messi en la plantilla, los azulgrana no le han vuelto a ganar en liga. Cuatro empates y una victoria a favor de los rojiblancos es el balance. Y, entre ellas, el triunfo en la época de Diego Martínez que los dejó sin liga pues, de haber ganado en abril de aquella temporada 2020-2021, se habría puesto líderes pero no fue así, diciendo adiós prácticamente al título liguero. El empate del domingo lo aleja aún más del objetivo. Así es normal que tanto afición como su presidente realizaran cánticos y estuvieran nerviosos en el palco. Le había empatado el penúltimo clasificado y eso poco menos que es una deshonra. Y es que cuando se le pierde el respeto a los rivales y uno se cree estar por encima del bien y del mal, pasan esas cosas.