Bryan Zaragoza: "Me abracé a toda mi familia cuando me comunicaron que iba con la Selección"

Bryan Zaragoza, extremo del Granada CF, expresó su ilusión en la llegada a la concentración de la Selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, "un sueño" que confesó ha tenido "siempre desde pequeño".

Tras convertirse en una de las sensaciones en las nueve primeras jornadas de Primera División, Luis de la Fuente citó a Bryan Zaragoza por la lesión de Yeremy Pino después de su doblete al Fútbol Club Barcelona en el Estadio Nuevo Los Cármenes.

"Es una maravilla", aseguró a su llegada a la casa de la Selección española. "Es un sueño que he tenido siempre desde pequeño. Estoy con ganas de empezar". Bryan desveló como se produjo el momento de la llamada de la selección y la manera en la que se enteró al acabar el partido ante el Barcelona en el que fue elegido jugador del encuentro.

"Terminó el partido, estaba dando una entrevista y me dijo el director deportivo que me tenía que decir una cosa. Estaba toda mi familia llorando y me dijeron que me había convocado la Selección. Me abracé a ellos, fue un momento muy bonito", manifestó a los medios de la Federación.