El Recreativo Granada tiene en su mano jugar el 'play off' de ascenso a Primera RFEF

El Recreativo Granada tiene en su mano meterse en el play off de ascenso a Primera RFEF. Los de Juan Antonio Milla ocupan, a falta de tres jornadas para el final de la competición, la quinta plaza que es la última que da derecho a pelear por subir en las eliminatorias. Y su calendario, aunque no es especialmente fácil, cuenta con dos citas en la Ciudad Deportiva ante su público y una salida a Lepe.

El primero en visitar la instalación de la carretera de Alfacar será el Yeclano este sábado desde las 17:00 horas. Será un duelo clave porque los dos equipos que se encuentran empatados a 50 puntos en la tabla y por el balance de goles a favor y en contra los rojiblancos están por delante, a la espera de que se concrete el average particular entre ambos equipos. En la ida, el ‘Recre’ venció por 0-2 por lo que un empate no sería un mal resultado pero vencer sería dejar casi finiquitado el play off pues tendría tres puntos de renta más el diferencial particular a falta de seis puntos en juego.

Lepe y Betis Deportivo

En la penúltima jornada deberá visitar al San Roque de Lepe, que esta a siete puntos y apura sus opciones de play off, objetivo realmente difícil de alcanzar. De hecho, tras el duelo del sábado podría quedar descartado, por lo que no se jugaría nada el próximo domingo 7 de mayo a las 12:00 h.. Para cerrar, los de Milla se verán las caras con otro filial, el Betis Deportivo, que llegará a Granada en la misma situación que el San Roque, con 43 puntos y, seguramente, con nada en juego.

Y es que el filial del Granada CF es el tercer mejor equipo de la segunda vuelta en el Grupo IV de la Segunda RFEF. De hecho, desde la duodécima jornada tan sólo ha perdido dos encuentros en veinte citas con trece victorias y tan sólo doce goles en contra. La dirección deportiva tuvo paciencia tras sumar siete derrotas seguidas y, desde entonces, la trayectoria del Recreativo está siendo espectacular, por lo que busca un premio con el que ponerle la guinda a una temporada en la que ha ido de menos a más.