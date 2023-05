Ascenso del Granada a Primera: todo pasó por Los Cármenes

Ahora que es equipo de Primera división, el Granada y sus aficionados pueden hacer balance de lo que ha sido un año desgastante, estresante y cargado de incertidumbre, pero que ha acabado con un final con el que todos los granadinistas hubieran soñado.

La Segunda división es un pozo, que se lo digan a Sporting y Zaragoza, o al Málaga y al Dépor, que ya han tocado fondo. Muchos seguidores temían que esta situación se diera en el Nuevo Los Cármenes, aunque finalmente se construyó un equipo para ascender, que no para crecer. A pesar de ser un rodillo en el recinto del Zaidín, fuera de casa el Granada fue un ferial, cediendo puntos clave ante rivales tocados que resucitaron tras enfrentarse con los nazaríes.

Todo pareció torcerse con la destitución de Aitor Karanka tras una dolorosa derrota en el Tartiere ante el Oviedo, pero llegó Paco López que, a pesar de tener algunos momentos de duda, enganchó a toda la plantilla y recuperó a futbolistas que no se le esperaban.

Agosto

‘No se me olvida esa noche en Ibiza’. Así reza una canción del cantante Ozuna y en Baleares comenzó el Granada su largo ‘Vía Crucis’ en Segunda. El primer kilómetro de una maratón que solventó con 0-2 y con un Arezo que se las prometía felices.Llegaron dos partidos seguidos en el Nuevo Los Cármenes. El primero fue ante el Racing de Santander con la vuelta de un mito del granadinismo como es Germán Sánchez con el estreno de Callejón como goleador (2-0). Ante el Villarreal ‘B’, Uzuni rugió con un ‘hat-trick’ (3-0) y la afición hizo la ola; la primera vez que se entonó el ‘Que sí, joder, que vamos a ascender’. En la jornada tres. Pocos parecen conocer Segunda…

Septiembre

Esa ola fue el inicio de un mes desastroso para los intereses de los de Aitor Karanka. El mes comenzó con una derrota contra el Andorra de Piqué a domicilio (1-0). Catorce tiros del Granada, sólo tres entre los tres palos y cero goles. Se le vieron las costuras al equipo.Estas sensaciones se confirmaron en el primer duelo directo de la temporada. Un lunes a las nueve de la noche ante la SD Eibar. Cuatro goles endosó el cuadro de Garitano a un equipo que no se presentó, sin presencia arriba y sin ideas. Los rojiblancos regresaron una semana después al Nuevo Los Cármenes ante el Mirandés de un granadino: Raúl García de Haro, que marcó. No obstante, dos goles de Uzuni dieron la victoria a los rojiblancos.Cerraron el mes los nazaríes contra un ciclón. Y no sólo no fue el de Las Palmas (2-0), sino que un huracán obligó a LaLiga a retrasar el partido un día.

Octubre

El mes de octubre comenzó con los primeros pitos en el Nuevo Los Cármenes. Fue ante la SD Huesca (0-0) en la primera titularidad de Bryan Zaragoza, que la venía rompiendo. No dio sus frutos y el equipo completó una actuación gris, con sonido de viento hacia Aitor Karanka.La visita al Bierzo se saldó de manera sorprendente con otro 0-0. Los rojiblancos tuvieron infinidad de ocasiones para llevarse la victoria, pero la Ponferradina consiguió un punto para hacer ver la escasez de gol del Granada.Entre semana, los rojiblancos quisieron convencer ante su afición. Y vaya si lo hicieron, pues golearon por 5-0 al Sporting de Gijón en un partido brillante.Las dudas volvieron de nuevo en Canarias, esta vez ante el CD Tenerife. Una jornada después, el equipo volvía a las andadas y mostró una imagen lamentable en el Heliodoro (2-0).Poco a poco el mes iba acabando y Los Cármenes lo cerró con una victoria por la mínima y sufrida ante el Real Zaragoza con un gol de Miguel Rubio.Fuera de casa, llegó el primer desplazamiento masivo. Visita al Cartagena (0-0) en un partido en el que pudo ganar cualquiera, pero en el que el Granada tuvo muchísimas oportunidades para llevarse el partido; aunque por el palo del conjunto murciano en el descuento se dio por bueno el punto.

Noviembre

El mes fatídico de la primera vuelta. Un ‘Tourmalet’ que comenzó con un reparto de puntos en casa (0-0) ante un rival directo como el Levante. Si ganaban fuera de casa, podría darse por bueno. No sólo no fue así, sino que el Granada no consiguió marcar la jornada siguiente ante un Oviedo con diez desde la primera mitad. Esto supuso el despido inmediato de Aitor Karanka como entrenador del primer equipo, un cargo que ocupó Paco López y que solventó su primer partido con un 2-3 en Yecla en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.La era ‘PacoLó’ en liga arrancó en Los Cármenes con un polémico 4-0 ante el Albacete Balompié. Por el resultado no debería tildarse así, pero la directiva rival puso el grito en el cielo por la designación arbitral del nieto de un expresidente del Granada -Pepe Aragón- Álvaro Moreno Aragón.El conjunto rojiblanco sufrió un duro palo en Butarque con la derrota ante el Leganés por 1-0. Fue un partido que se vio condicionado por la expulsión temprana del guardameta Raúl Fernández.

Diciembre

El mes de diciembre comenzó de maravilla para los nazaríes. Recibieron un frío viernes al Deportivo Alavés, rival directo al que remontaron y doblegaron de forma clara por 3-1.Días después, unos 2.000 aficionados se dieron cita en La Rosaleda para presenciar el derbi ante el Málaga. Ambos equipos sumaron un punto (1-1) bajo la tormenta que asoló la Costa del Sol, con susto para los visitantes tras un posible penalti de Miguel Rubio sobre Febas en los últimos minutos.Cuatro días después recibió el Granada al Burgos en Los Cármenes. Un equipo rocoso, casi imposible encajarle y con récords de porterías a cero. Finalmente, Uzuni rompió la igualdad con un golazo que valió tres puntos.Llegó la película favorita de todos. ‘Pesadilla antes de Navidad’. El conjunto rojiblanco viajó a Lugo con la idea de terminar bien el año, algo muy lejos de la realidad, pues los de Paco López cayeron en otro partido desastroso por la mínima, además de certificar días después su eliminación de la Copa del Rey a manos del Real Oviedo, de nuevo en el Carlos Tartiere.

Enero

Año nuevo, vida nueva. El Granada llegó lanzado a por el ascenso en 2023 con una victoria ante el FC Cartagena (1-0) con un tanto de penalti de Myrto Uzuni. Un espejismo, pues volvieron a mostrar su pero imagen en Orriols ante el Levante (3-1), rival directo con el que perdieron el ‘golaverage’.Paco López y sus pupilos tenían la oportunidad de arreglar ese desaguisado con dos partidos en casa. El primero de ellos fue ante la UD Ibiza (2-0) al que superaron con una delicatessen en los últimos minutos de Bryan Zaragoza. La jornada posterior, los rojiblancos doblegaron al Andorra con el mismo resultado con dos zarpazos madrugadores de Myrto Uzuni.

Febrero

Llegaron los Reyes Magos con algo de retraso a Granada. Pol Lozano, Famara Diédhiou y Shon Weissman fueron los refuerzos invernales realizados por Nico Rodríguez. El último de ellos vio puerta a los tres minutos de debutar en el duelo ante el Villarreal ‘B’ en La Cerámica que solventaron los granadinos por 0-2.Ante el Tenerife en casa, dos goles de penalti de Myrto Uzuni provocaron las quejas de la directiva y entrenador. Otro discurso lamentable de Ramis en rueda de prensa que enojó más de la cuenta a Paco López.Al siguiente duelo fuera de casa, los nazaríes arañaron un punto en el Alcoraz ante el Huesca con un gol de Carlos Neva. El colegiado anuló un golazo de Weissman al intervenir Jorge Molina en la jugada, que estaba adelantado.En la víspera del Día de Andalucía, el Granada venció a Málaga en el derbi de Andalucía Oriental por la mínima (1-0). Un postrero gol de Sergio Ruiz dio la victoria en una noche con susto al ceder una valla de la grada de Los Cármenes.

Marzo

El mes de marzo comenzó igual de bien que terminó febrero. La escuadra granadina venció con mucho trabajo a domicilio al Burgos CF (1-3) con una actuación estelar de Jorge Molina, que convirtió dos de los tres goles.En casa, la Ponferradina sorprendió. El Granada se adelantó en el luminoso, pero dos tantos seguidos del cuadro leonés pusieron contra las cuerdas a un equipo que no se rindió y mantuvo su imbatibilidad con un gol de Perea de falta directa.El segundo desplazamiento masivo del curso se dio en el Carlos Belmonte. Ante el Albacete, los de Paco López mostraron su mejor imagen y se llevaron la victoria (1-2) en un duelo que se antojaba clave para medir aspiraciones.A la semana siguiente en Los Cármenes, Álvaro Cervera y su Oviedo pusieron las cosas complicadas. No obstante, los locales volvieron a mostrar su fortaleza y por la inercia en casa anotaron el gol de la victoria en el 89’, obra de Ricard Sánchez.

Abril

En abril, aguas mil. O así decía el refrán. No llovió ni una gota, pero al Granada esperaba un chaparrón difícil de superar. Los rojiblancos abrieron este fatídico mes con una derrota a domicilio por la mínima ante un Sporting de Gijón (1-0) con nueve bajas. Una semana después, volvieron a viajar fuera de casa, donde la pesadilla se volvió a repetir en La Romareda ante el Real Zaragoza (1-0), mostrando un juego aún más pobre que en el duelo anterior. Una Semana Santa de ‘Paciencia y Penas’ para los de Paco López.El equipo se acogió al calor de Los Cármenes, diferencial una vez más en el enfrentamiento directo ante la UD Las Palmas (2-1). Una victoria fraguada en una gran primera mitad de los nazaríes, que volvieron al ascenso directo.Las buenas sensaciones se esfumaron a la siguiente jornada con la derrota en el Sardinero y otra vez por la mínima (1-0). Un gol de Baturina arrastró al Granada fuera del ascenso directo tras un fallo garrafal de la defensa.El último partido del mes fue ante la SD Eibar en Los Cármenes. Los armeros eran favoritos y se le puso todo de cara tras un gol de Jon Bautista al rechace de una falta. Tuvo unos minutos de dudas el cuadro rojiblanco. Los de Garitano no lo aprovecharon, dejaron vivos al mejor local y empataron gracias a un peligroso centro de Bryan Zaragoza que Blanco Leschuk introdujo en propia puerta.

Mayo

El mes en el que todo se decidía. Un mes no apto para cardíacos que empezó en Vitoria. Los rojiblancos jugaron en el infierno de Mendizorroza arropados por 500 valientes. Allí, los de Paco López mostraron su mejor versión del curso, anotando primero por medio de Uzuni, hasta que al colegiado se le puso entre ceja y ceja cargarse el partido. Expulsó sin quererlo a Sergio Ruiz y a partir de ahí, el partido se escapó; igual que dejó escapar el Alavés vivo a un Granada que mantuvo el pulso gracias a un paradón de André Ferreira en un penalti lanzado por Salva Sevilla a tres minutos de escapar.La semana siguiente, el conjunto rojiblanco recibió con sed de venganza al CD Lugo. Fue un puro trámite, pues los rojiblancos doblegaron a los lucenses por 2-0 y volvieron al liderato gracias a esa victoria y a otros resultados ajenos en la categoría.

A la semana siguiente, cerca de dos mil granadinistas pusieron rumbo a Miranda de Ebro para ver el posible ascenso de su equipo. No fue un partido sencillo, sobre todo por el pundonor del CD Mirandés y el que los jugadores no estuvieran pendientes de otros resultados. Con un 1-3, con un Bryan exultante emulando el 'aguanís' de Raúl González Blanco y acariciando el ascenso regresó el Granada a La Casa de Los Sueños.

El destino quiso que fuera en casa ante el CD Leganés, allí donde todo fue bonito. El abrigo de la plantilla esta temporada, un ascenso que se hizo de rogar, pero que pudieron vivir in situ en la ciudad aquellos que viajaron a Miranda de Ebro y los que no pudieron hacerlo.