Diego Martínez, entrenador del Granada, dijo en la sala de prensa tras el partido que el choque ante el Mallorca es "lo normal", un partido con "opciones para los dos y muy disputado", y que lo había ocurrido en encuentros anteriores, con notable superioridad rojiblanco ante el rival y goleadas, es "extraordinario y no normal".

"Nos ha costado entrar en el partido, hay una fase en que estamos realmente bien cuando empezamos a circular el balón y aparecen las asociaciones por dentro. Hubo fluidez pero se diluye al final de la primera parte. La jugada del gol es magnífica, muy bien definida pero tras una acción muy buena colectiva. Empezamos bien la segunda parte y luego hemos sabido mostrar otras facetas. Hemos sido muy competitivos", añadió.

"El equipo ha estado serio, organizado, por momentos hemos logrado hacer nuestro fútbol", agregó el preparador, quien tiene claro que "si nos olvidamos que hay que ser mejor que el rival en cada balón estamos perdidos".

"El equipo valora lo que tiene y lo que hace porque cuesta mucho. Lo hemos logrado con mucha fuerza mental, sabiendo acertar y manejándonos bien con el resultado a favor. Me ha gustado mucho el Mallorca y por eso doy mucho mérito a lo que han hecho los jugadores", indicó.

Sobre las variantes tácticas de los suyos, dijo que "al principio buscábamos robar arriba para quedarnos dos para dos, pero perdimos más duelos individuales que de costumbre, hemos estado algo peor en esos uno para uno. En la segunda parte con Fede Vico buscábamos más posesión aunque no lo hemos conseguido".

Martínez no se olvidó de la ayuda de la grada: "Nos vinimos arriba gracias a ellos. Su aliento es brutal. Me pone los pelos de punta cómo el público ha competido los últimos minutos con nosotros. Este es el camino, competir los puntos entre todos y hacer cada día más grande este sentimiento".

Asentados en la segunda plaza y con siete puntos sobre el séptimo, pero el técnico no quiere hablar de clasificaciones: "Son magníficos los veinte puntos. Hoy tres puntos que vamos a saborear y disfrutar que ahora viene el invierno, y a partir de ahí pensar en Alcorcón".

Vicente Moreno, entrenador del Mallorca, comentó que "en las acciones que hemos tenido, varias y bastante claras, no hemos tenido el acierto suficiente para que fueran dentro. Ellos marcan en una genialidad por la calidad que tienen sus jugadores. Te quedas con el sabor de boca de haber podido sacar algo aquí pero las acciones hay que materializarlas. No se le puede reprochar nada a los jugadores, por momentos hemos sido mejores que el Granada y eso no es fácil".