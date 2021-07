La campaña de abonos del Granada CF mantendrá los mismos precios

La consejera del Granada CF Patricia Rodríguez reconoció que es intención de la entidad “no centrarse sólo en la parte deportiva, sino estar presentes en distintos ámbitos de la ciudad”. En ese sentido, adelantó que están en contacto con la Asociación de Veteranos, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía, además de con la Universidad de Granada porque “queremos poner en valor, todos unidos, los puntos fuertes que tenemos como club, ciudad y provincia”.

Esta próxima temporada una de las novedades será la vuelta, en principio, de los aficionados a los estadios. Ese fue uno de los temas que más se trató. Respecto a la campaña de abonos, será presentada la próxima semana y es que, tal y como manifestó, “después de todo lo que se han perdido, se merecen disfrutar”. Una campaña en la que se mantendrán los precios con respecto a la última, que fue la del curso 2019-2020, además de mantener el compromiso de los descuentos tras el parón con la llegada de la pandemia.

Porcentaje

Aún no se conoce el porcentaje concreto de aficionados que podrán acudir a Los Cármenes, dado que la próxima semana habrá una reunión con la Junta de Andalucía para trabajar en los protocolos de acceso en coordinación con los restantes equipos profesionales tanto de fútbol como de baloncesto de la Comunidad.

Encuentros con aficionados

En cuanto a los encuentros que ha tenido con la Agrupación de Peñas G19, y los próximos previstos con las asociaciones 5001 y You'll Never Drink Alone, afirmó que el representante del G19 le trasladó la necesidad de que “les explicáramos el proyecto porque tenían sensación de silencio y eso no es así porque el Granada CF está abierto a todos”.