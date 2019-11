Carles Pérez, en la agenda del Granada CF para el mercado invernal

Cuando se cerró el mercado veraniego de fichajes, dos fueron las posiciones que se quedaron un tanto desequilibradas en la plantilla del Granada CF. Una era contar con un futbolista del perfil de Ángel Montoro, pero se optó por firmar a Maxime Gonalons. Sin embargo, la lesión del talentoso centrocampista valenciano está dejando claro que contar con un jugador de sus características para suplir sus ausencias. La otra era la de un extremo. Se intentó conseguir el regreso de Alejandro Pozo pero finalmente el hispalense se quedó en la primera plantilla del Sevilla FC. Quedando Antonio Puertas, que siempre ha dicho que se encuentra más cómodo por detrás del punta, Darwin Machís y Álvaro Vadillo como jugadores de banda.

Pregunta

Una pieza más no vendría mal, ya no sólo para equilibrar el plantel sino para generar competencia. Según publica el diario Marca, la dirección deportiva rojiblanca ha preguntado por la situación del jugador del Barcelona Carles Pérez, un extremo zurdo de una gran calidad, al que le gusta actuar a banda cambiada y que podría salir en el mercado invernal de Can Barça. Su incorporación no será nada fácil, sobre todo porque novias no le faltarán tras su buen arranque de liga. Pero la eclosión de Ansu Fati, y tener por delante a Dembélé, Griezmann, Luis Suárez y Leo Messi, hará que busque cambiar de aires para gozar de minutos y seguir con su proyección.

Según el diario, el Granada CF ya ha llamado a la puerta del Barcelona para preguntar por la situación del de Granollers con la intención de lograr una cesión, que ha jugado 454 minutos en los siete partidos en los que ha participado, cinco de ellos como titular, en los que ha anotado un gol.