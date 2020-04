Carlos Fernández: “Sería injusto quejarme cuando hay gente que lucha contra el virus”

A punto de cumplir 24 años, Carlos Fernández es un futbolista distinto. Ya no sólo en el terreno de juego sino también fuera de él. El delantero rojiblanco siempre muestra en sus declaraciones una madurez impropia de su edad, reflejo de su formación e inquietudes. El atacante, que se encuentra cedido por el Sevilla FC que ya piensa en repescarlo para la próxima temporada, tiene claro que ahora mismo “sería injusto que nos quejáramos y digamos que nos cuesta y es pesado estar en casa, teniendo en cuenta que hay mucha gente que está luchando en primera persona contra que el coronavirus, ya sea porque están afectados o por estar trabajando”.

El espigado ariete cree que “dentro de lo malo que tiene esta situación para todos, soy un privilegiado. Primero por gozar de salud, y segundo por tener muchas posibilidades de ocio y de poder comunicarme con la familia y seguir la rutina de entrenamientos que nos marcan”. Porque, además de entrenar en su hogar, este periodo de confinamiento lo está aprovechando para “leer mucho, aprender a cocinar mejor, ver series y estar con mi novia”. “Me gusta leer y aprender cosas de otros ámbitos que no son del deporte y de los que no tengo tanto conocimiento”, apunta.

Inquietudes

Una inquietud que le convierte en un profesional al que le gusta “reflexionar” y pensar en “todas las experiencias por las que he pasado para ponerlas en práctica en el presente y el futuro. Me gusta pensar en las cosas que he hecho, comportamientos que he tenido en el pasado, en como he sido y como quiero ser”. Y eso que, a pesar de tener 23 años, ya son seis los años que lleva en el fútbol profesional pues debutó de la mano de Unai Emery en el primer equipo del Sevilla a los 17 años siendo “en ese momento, el tercer jugador más joven que salió de la cantera en jugar en el primer equipo”.

Pero su carrera no ha sido fácil pues reconoce que “no estaba preparado para estar a la altura de la exigencia del primer equipo del Sevilla y tuve que bajar al filial para seguir creciendo, pero me siento orgulloso del camino que me ha tocado recorrer”. Una trayectoria que ha sido diferente a la de otros jóvenes jugadores pues las lesiones han sido una tónica en su pasado: “Dentro del fútbol, he vivido un proceso de maduración que en mi caso ha sido muchas veces de adversidad, al tener que superar lesiones de rodilla, salir cedido sin tener la rodilla al 100% y sin saber si iba a responder” resalta, aunque no duda en apuntar que “otros compañeros míos, que tenían mejores cualidades y condiciones, no han llegado ni siquiera a jugar en Segunda División B”.

Buenas decisiones

En Granada cumple su segunda cesión consecutiva pues en el curso anterior estuvo en Deportivo. De ambas experiencias destaca “su crecimiento personal, independientemente de que en ambos casos lo deportivo fue bien”. Porque si algo ha aprendido es que “un deportista joven como yo, que está empezando, no puede equivocarse en los pasos que va dando pues es determinante en su carrera”. Y, a tenor de sus palabras aportadas por el propio Granada CF en podcast, “el hecho de compartir vestuario y momentos con buena gente, con personas que te ayudan y te hacen crecer, o dar con un club con unos valores sólidos con los que yo me siento identificado, es el mayor acierto en estos dos años”, matiza.

“He tenido una gran educación tanto personal como deportiva que es fundamental para triunfar en el fútbol”

Porque si algo tiene claro el ‘24’ rojiblanco es la importancia que tiene la educación “tanto deportiva como personal” para triunfar en el fútbol. En ese sentido, manifiesta que “yo la he tenido muy buena y que creo que es fundamental. Hoy en día, niños de 13 y 14 años tienen ya representantes, contratos con marcas deportivas y todo eso hace que se les endiosen de una manera que cuando se topan con la realidad no están preparados para afrontarla. Afortunadamente, he tenido gente a mi lado que me ha sabido llevar y guiar”, concluye.