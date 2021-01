Carlos Neva, el tercer jugador de todos los equipos de Primera que más minutos juega

Cuando un equipo como el Granada CF participa en tres competiciones diferentes hay que saber gestionar los minutos para que los futbolistas con más peso no lleguen agotados a final de temporada. Sin embargo, hay excepciones y una de ellas se encuentra en la plantilla que dirige Diego Martínez. La dirección deportiva, tras rescindir el contrato de Álex Martínez el 29 de septiembre, no quiso o no encontró un sustituto para Carlos Neva, el único lateral zurdo del plantel. Se esperaba que Quini o Foulquier pudieran sustituirle en momentos determinados, pero las lesiones del primero y los problemas en el lateral derecho que han sido tónica habitual han provocado que el galo haya actuado más en su posición natural que en el flanco contrario donde, por otro lado, cuando ha jugado no ha estado a buen nivel.

Todo ello ha provocado que Neva sea el jugador, exceptuando dos porteros que tienen menos desgaste, que más minutos ha jugado de todos los equipos de la máxima categoría del fútbol español sumando todas las competiciones. Y es que el lateral gaditano ha participado en un total de 2.321 minutos en total y aún restan algo más de cuatro meses para que concluya el curso futbolístico. En concreto, ha jugado diecisiete encuentros de LaLiga Santander (1.458 minutos) a los que hay que sumar nueve citas en la Europa League entre la fase de grupos y las rondas previas (753). Por si fuera poco, en el único encuentro de la Copa del Rey en el que participó, el choque se fue a la prórroga ante la Cultural Leonesa y estuvo sobre el terreno de juego 120 minutos más.

Tercer puesto

Por tanto, en el ránking de jugadores más utilizados, Neva ocupa el tercer puesto sólo por detrás del guardameta de la Real Sociedad Remiro, que además de Liga, Copa y Europa League, también ha jugado la Supercopa de España. El arquero del conjunto de Imanol Alguacil suma un total de 2.370 minutos, 30 más que Rui Silva que es el segundo futbolista con más minutos. La diferencia está en la media hora de la prórroga que disputó la Real Sociedad ante el Barcelona en la Supercopa.

Se puede concluir que Carlos Neva es el jugador ‘de campo’ que más ha jugado de todas las plantillas de Primera. Y es que en el top de los que han superado la barrera de los 2.000 minutos se encuentran únicamente jugadores de equipos que están participando en competiciones europeas como De Jong (2.163); Bono y Diego Carlos del Sevilla con 2.010 y 2.270 respectivamente; el citado Remiro y su compañero Mikel Merino, éste con 2.111; los madridistas Courtois (2.250) y Varane (2.116) y el portero del Atlético de Madrid Jan Oblak (2.070).

Desgaste

Unos números que tienen mucho mérito por el gran despliegue físico que lleva a cabo el ‘15’ rojiblanco con sus constantes subidas por banda, sea para centrar o generar dudas a sus defensores doblando al extremo y generando espacio al que actúa por delante de él, que habitualmente es Darwin Machís o Kenedy.

Con contrato hasta junio de 2022, la irrupción del futbolista nacido en el Puerto de Santa María ha sido de tal calibre desde la pasada campaña que a buen seguro que Diego Martínez reza cada partido para que no le suceda nada. Porque, de hecho, desde que forma parte de la primera plantilla nazarí tan sólo se ha perdido dos partidos por problemas físicos, pequeñas molestias que le impidieron jugar en Copa el año pasado ante el Tamaraceite y esta campaña ante el San Juan navarro. El resto de duelos en los que no ha pisado el verde ha sido por decisión técnica y siempre para darle descanso.

Competencia

Con la apertura del mercado invernal de fichajes y a falta de diez días para su cierre, lo normal es que el cuadro nazarí incorpore un lateral zurdo que le genere competencia a un profesional que, a sus 24 años, tiene un amplio margen de mejora sobre todo a la hora de centrar y de prestar atención en la marca y a su espalda. En cualquier caso, su rendimiento está siendo excelso y esa cantidad de minutos que lleva disputados no se lo ha regalado nadie.