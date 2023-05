La especial celebración de boda de dos novios tras el ascenso del Granada y Las Palmas

Hay momentos en la vida en los que hay que tomar decisiones pero no siempre salen como a uno le hubiera gustado. Eso le sucedió a Javier, un aficionado al Granada CF, que no pudo ver el partido del equipo de sus amores porque el pasado sábado contrajo matrimonio con Macarena. La celebración de la boda hizo que tanto el novio como sus familiares y amigos no pudieran acudir a Los Cármenes.

Pero tampoco pudo acudir al estadio de su equipo la novia, nacida en Las Palmas y afincada en Granada. Ni tampoco sus invitados, muchos de ellos procedentes de Gran Canaria y también aficionados al fútbol, en concreto a la Unión Deportiva Las Palmas. Pero el destino quiso que, durante la celebración del enlace matrimonial ambos equipos, rojiblancos y amarillos, lograran el ansiado ascenso a Primera División.

Alegría

Cuando conocieron que el Granada CF venció al Leganés y Las Palmas empató con el Alavés, se desató la fiesta en el hotel donde se celebró el convite. Familiares de Javier cantaron y animaron al conjunto de Paco López, algo similar a lo que hicieron los invitados por parte de la novia, aficionados del cuadro entrenado por García Pimienta, que corearon el ya habitual “pío pío”, cántico habitual de los seguidos en el Insular.

La fiesta, que duró hasta la madrugada, al igual que ambas ciudades, terminó siendo completa. Y el buen rollo entre las dos familias fue la extensión de lo que ocurrió cuando Las Palmas visitó el Estadio Nuevo Los Cármenes en la jornada trigésimo sexta en la que los de Paco López vencieron. Una cita en la que la comunión entre ambas aficiones, tanto en el campo como fuera de él y en las redes sociales, hizo que fueran muchos los granadinos que desearon que Las Palmas fuera el otro equipo que ascendiera a Primera División como así fue. El año que viene ambos conjuntos se volverán a ver las caras en la máxima categoría y seguro que el buen ambiente y la camaradería estará asegurado.