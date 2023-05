Miles de personas celebran el ascenso del Granada en la Fuente de las Batalllas

Granada es de Primera y había que celebrarlo a lo grande. La Fuente de las Batallas fue el escenario de la fiesta rojiblanca, que se alargó hasta bien entrada la noche. A pesar de que las sensaciones y el propio resultado invitaban a pensar en el ascenso antes de finalizar el partido, todos quisieron ser precavidos y aguantar hasta que Cordero Vega señalara el final.

El hecho de que la jornada definitiva se ha disputado en sábado -previa jornada electoral- y que los partidos han concluido cerca de las once de la noche no ha impedido que hayan sido varios miles el número de hinchas granadinos festejen el éxito en las calles de la ciudad. Los primeros aficionados se dieron cita en este lugar una vez acabado el partido. No obstante, la expedición rojiblanca no llegó al centro hasta pasada las 1 de la madrugada.

En la Fuente de las Batallas esperaban miles de personas coreando los cánticos más populares de la afición. Tronaban los ‘¡vamos mi Granada!, el ¡esta es tu grada!, o el ‘qué bonito es’. A partir de las 0:00 horas, la zona centro estuvo cortada al tráfico para poder disfrutar de la fiesta en una fuente que fue vallada por la mañana. El Consistorio preparó un dispositivo especial de seguridad, ya planificado desde antes del partido en Miranda de Ebro.

Alegría

La alegría desbordada de los más de tres mil aficionados que se congregaron se dejó ver en un lugar mítico ya para los granadinistas, que han podido visitarla en cinco ocasiones (2006, 2010, 2011, 2019 y 2023).

Entre los asistentes se encontraba Manolo junto a su hijo. “Nos hemos escapado rápido de Los Cármenes para venir aquí. El niño no había vivido ninguna vez a esto. Estuvo aquí en 2019, pero tenía seis años. Quiero inculcarle los valores de este equipo, la Eterna Lucha, que le sean extrapolables a la vida cotidiana. La Eterna Lucha no entiende de generaciones y estamos viviendo algo muy bonito”.

Los aficionados seguían desfondándose antes de llegar los jugadores con la Copa de campeones de Segunda. Cuando los jugadores llegaron a Batallas eran muchos los que allí siguieron esperando a que aparecieran los héroes de un nuevo ascenso que quedará en la retina de la parroquia nazarí por lo sufrido que ha sido. Y un protagonista, Uzuni, que se dio un chapuzón coreado por los hinchas.

La celebración no acabó allí, los aficionados pusieron rumbo a la casita de madera, más conocida como Mae West. Allí, a más de uno se le hizo de día para proseguir con la celebración con unos buenos churros en el mítico Café Fútbol.