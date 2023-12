El Granada CF se muestra impotente y cae ante el Celta de Vigo en un partido trascendental

El Granada CF sumó una jornada más, y van catorce, sin ganar. Los rojiblancos cayeron por la mínima ante el Celta (1-0) en un duelo trascendental ante un rival directo que aprovechó un nuevo error de André Ferreira e hizo lo justo para sumar tres puntos pese a terminar con un jugador menos por la expulsión de Iago Aspas.

Alexander Medina, como dejó entrever, no introdujo novedades en su once inicial. Aunque se especuló con la posibilidad de que diera entrada a Miguel Rubio por Ignasi Miquel, finalmente repitió el mismo equipo que empató ante el Athletic Club. Y con esas mimbres, los rojiblancos salieron al Balaídos para afrontar “una final”, como la calificó el técnico uruguayo en la charla previa a sus futbolistas en la que les pidió tener “la actitud del pasado del lunes”.

El choque arrancó con un primer disparo a los 25 segundos de Renato Tapia que se marchó por encima del larguero. Los gallegos quisieron incomodar la salida desde atrás de los granadinos que, aún así, no renunciaron a hacerlo. La clave estaba en encontrar la salida con Gonzalo Villar, el jugador con más talento de la medular, pero Rafa Benítez lo sabía y casi siempre tuvo a un hombre encima para que no tuviera libertad y pudiera levantar la cabeza.

Los rojiblancos tuvieron más posesión pero escasa pegada

El duelo, en su primer cuarto de hora, fue igualado pero fue el Celta el que jugó más en campo contrario, lo que le permitió disparar hasta en tres ocasiones, siendo la más clara un intento de Iago Aspas que detuvo André Ferreira sin problemas a ras de césped. Por el contrario, el primer acercamiento visitante fue un centro de Bryan Zaragoza que no encontró rematador. A los 14 minutos, un centro de Aspas tras una falta lateral lo remató solo en el segundo palo Unai Núñez de cabeza pero no conectó bien y el cuero se fue fuera. Un gran susto del que salió indemne el Granada CF.

Otro error

La respuesta fue un remate de Ignasi Miquel, también en una acción a balón parado, que atrapó Guaita en una ocasión muy clara de estrategia, ese aspecto del juego tan poco explotado este curso por los rojiblancos. Pero un nuevo error en una mala salida de André Ferreira permitió a los vigueses abrir el marcador en el minuto 20 tras un saque de esquina. Iago Aspas ejecutó desde el córner, el portero luso quiso despejar de puños pero dejó el esférico en el área, lo intentó despejar posteriormente con el pie desde el suelo ante Tapia pero le llegó a Unai Núñez que remató mal, sin embargo, el cuero le llegó a Larsen quien, de tacón, hizo el 1-0 en un gol de chiste. Uno más. De nuevo, tocaba remontar porque no se pudo lograr la tan deseada portería a cero y ya van diecisiete jornadas de competición.

Tantas facilidades en esta categoría se pagan y, encima, la sensación de peligro que ofrecía el equipo del ‘Cacique’ fue escasa. Tan sólo con acciones a balón parado generaron algo de incertidumbre pero lo cierto es que los laterales apenas pasaron del centro del campo, Uzuni estuvo desaparecido y Boyé sigue sin ser determinante en el área al no tener opciones de remate. Y así, el Celta vivió muy tranquilo. Incluso pudo irse a vestuarios con 2-0 tras un chut de Bamba desde la frontal en una segunda jugada que despejó, esta vez sí, André Ferreira de puños.

Segunda mitad

Sin cambios arrancó el segundo acto en el que el Celta no presionó tan arriba. El primer acercamiento llegó con un disparo de Ricard prácticamente en su primera incorporación al ataque que se marchó por encima del larguero del arco gallego. Tímidamente, el Granada CF parecía dar un paso adelante, no le quedaba otra ante lo trascendental del choque. En una contra, Bryan Zaragoza pudo empatar en una acción individual tras un buen envío al espacio para el malagueño que recortó y disparó con la diestra, pero no encontró portería (59’).

Fueron los mejores minutos a nivel ofensivo de los de Alexander Medina, que tuvieron mucha más presencia en campo contrario que en la primera mitad. Boyé, en el 64’, obligó a Guaita a emplearse a fondo evitando el empate con las piernas tras remate con la zurda del ariete argentino, que rompió así su mala racha de ocho jornadas sin disparar entre los tres palos. Minuto y medio después, Uzuni chutó con la zurda demasiado forzado. Y ahí se terminó el bagaje ofensivo del equipo.

En el minuto 69, un posible penalti de Torrente sobre Larsen, que terminó rematando la cabeza de André Ferreira, se chequeó en la sala VOR por Pizarro Gómez y, sorprendentemente, no se señaló nada, ni la pena máxima ni el golpetazo que se llevó el guardameta portugués que habría supuesto la expulsión del delantero noruego. A veinte del final, Melendo entró al terreno de juego por Gonzalo Villar.

Superioridad numérica

El Celta quiso parar el partido y tiró de oficio, tratando de frenar el ritmo del choque cuando mejor estaba su rival. Y lo logró. Y eso que Iago Aspas fue expulsado tras una dura entrada en el talón sobre Melendo que dejó a los locales con uno menos. Desde el banquillo se movió ficha dando entrada a Álvaro, Callejón y Famara por Carlos Neva, Ricard y Lucas Boyé. Tocaba ir con todo a por el empate, pese a retirar con superioridad numérica al argentino del campo.

Pero, pese a tener a Famara sobre el terreno de juego, apenas se le buscó si siquiera con envíos en largo o al área, llegándose al final del choque con una nueva derrota, la undécima en diecisiete partidos. Salvarse será un milagro.