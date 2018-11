El club se mueve para aumentar la afluencia

A nadie escapa que el choque del domingo ante el Numancia será el que presente mayor entrada de la temporada. La situación deportiva, líder en solitario de LaLiga 1|2|3, y el horario del choque, las 12:00 horas, hará que por fin se supere la cifra de los 10.000 espectadores aunque desde el club se espera que sean bastantes más. Se prevé una buena temperatura pero la entidad se ha puesto manos a la obra para conseguir que las gradas de Los Cármenes presenten un gran aspecto.

El club, no obstante, informa que los aficionados que no sean abonados y deban pasar por taquilla, que empleen los distintos medios que ha puesto a disposición de los seguidores. Para los más tradicionales, los que quieran comprar su entrada en las taquillas del estadio, se recomienda que lo hagan con suficiente tiempo de antelación y no lo dejen hasta el último momento para evitar colas y no perderse ni un minuto de partido. De ahí que mañana se pueden comprar las entradas de 10:00 a 14:00 horas y el domingo desde las 9:00 h. hasta el inicio del partido de manera ininterrumpida.

Pero también está la opción de adquirir los pases en la tienda de la entidad en el Centro Comercial Neptuno hasta mañana en horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00 h. y de manera online.

Junto a todo ello, el departamento de marketing ha llevado a cabo distintas medidas como llegar a acuerdos con diferentes colectivos, convenios con escuelas deportivas y promociones con distintos ayuntamientos de la provincia con precios especiales. Al margen de la promoción especial de los niños granadinistas que está funcionando muy bien.