El coronavirus llega al fútbol: el Granada - Getafe se jugará a puerta cerrada

El choque que debía disputarse este próximo domingo en el Estadio Nuevo Los Cármenes lo hará sin aficionados en las gradas de la instalación del Zaidín. El Gobierno ha decidido que las dos próximas jornadas de todos los encuentros del fútbol profesional, Primera y Segunda División, se celebren a puerta cerrada como medida preventiva ante la extensión del coronavirus.

El conjunto de Diego Martínez debe enfrentarse al Getafe de Pepe Bordalás desde las 18:30 horas, pero la decisión del Ministerio de Sanidad hará que tanto el duelo ante los madrileños como el de la siguiente jornada ante el Real Betis en el Benito Villamarín, se dispute sin el ambiente de los seguidores en las gradas, tal y como está ocurriendo en otros deportes como la Euroliga o la Champions League.

Comunicado

La Liga de Fútbol Profesional estaba pendiente de la decisión del Gobierno y, en principio, iba a actuar en función de los informes de sanidad en las distintas ciudades en las que se iban a disputar los encuentros. De hecho, en Granada aún no ha habido ningún caso pero en Madrid sí. El comunicado oficial de LaLiga reza así: “Según información del Consejo Superior de Deportes (CSD), los partidos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank se jugarán a puerta cerrada, desde el día hoy y durante al menos las próximas dos semanas. LaLiga seguirá en permanente contacto con el Ministerio de Sanidad y el CSD para atender sus recomendaciones y/o decisiones, anteponiendo la salud de aficionados, jugadores, empleados de clubes, periodistas, etc. ante la crisis sanitaria del COVID-19”.

Por televisión

No obstante, salvo sorpresa, tanto el duelo frente al Getafe como ante el Real Betis se podrá presenciar por televisión como ha ocurrido en otros deportes que previamente se han disputado a puerta cerrada. La decisión, no obstante, tiene efectos secundarios pues económicamente ya no sólo pierden dinero los clubes con la venta de entradas, sino que los aficionados que tenían previsto ver a sus equipos a domicilio tendrán que cancelar sus viajes. Además, los abonados no podrán ver en la mayoría de los casos un partido que previamente han pagado. El Granada CF aún no se ha pronunciado oficialmente en este sentido.

La última vez que en el estadio de Los Cármenes se jugó un partido sin público fue ante el Real Mallorca el 7 de diciembre de 2011, pero fue debido a una sanción que el Comité de Competición fijó por una agresión de un aficionado con un paraguas a un linier.

De todos los equipos de Primera y Segunda División afectados, el Real Madrid y el Oviedo son los más afectados pues el conjunto de Zidane debe jugar en ambas jornadas en su estadio, ante el Eibar el próximo viernes y ante el Valencia el sábado 21. El cuadro ovetense, por su parte, debe jugar en el Carlos Tartiere sin público frente a Ponferradina y Deportivo. El resto de equipos jugarán un partido en casa y otro fuera.

También el Covirán

Pero no sólo el fútbol se ha visto afectado. El Covirán Granada, por ejemplo, que debe recibir el sábado a Orense en el Palacio de Deportes desde las 18:00 horas, también jugará sin aficionados. Y es que el ministerio de Cultura y Deporte ha informado a todas las federaciones la celebración a puerta cerrada de todas las competiciones y eventos deportivos profesionales y no profesionales, de ámbito estatal e internacional.