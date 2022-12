El Recreativo Granada elige creer (0-1)

Segunda victoria consecutiva del Recreativo Granada, que se impuso por la mínima al Atlético Mancha Real (0-1) en un encuentro marcado por las defensas y con muy pocas ocasiones de gol.

Tuvieron los nazaríes las suyas al inicio del encuentro y justo al borde del descanso, en la acción del gol, mientras que los jienenses lo intentaron con ahínco tras el descanso, aunque sin fortuna. Un gol anulado y dos penaltis reclamados al colegiado por parte del conjunto local pusieron la nota polémica en un encuentro en el que los de Milla supieron defender con uñas y dientes para llevarse los tres puntos.

Visitaba el Recreativo Granada al Mancha Real con la intención de asaltar el Municipal de La Juventud. Salieron a por todas los de Milla, que en los primeros minutos del encuentro se hicieron dueños del balón y se lanzaron en busca de la portería contraria.

Movía bien el esférico el filial granadino ante un Mancha Real taciturno y agazapado que optó de entrada por tratar de hacerse fuerte en el centro del campo. Los locales intentaban cortar la creación de juego de su rival, pero no pudieron evitar que cuando apenas habían transcurrido cuatro minutos de juego Lopito tuviese que realizar su primera intervención para despejar un disparo desde la frontal del área de Youness.

Insistía el filial nazarí, que una y otra vez conseguía romper la defensa local y en el 14 disponía de otra buena oportunidad para adelantarse en el marcador, pero el meta local volvía a evitar el gol, esta vez ante un disparo de Julito.

La primera llegada del Mancha Real llegaba en el minuto 18, en una jugada aislada de los locales que culminaba Espinosa con un disparo desde la frontal que se iba alto.

Parecía que quería despertar de su letargo inicial el conjunto jienense, pero lo cierto es que a partir del minuto 20 ni unos ni otros generaron demasiado juego ofensivo. El empuje inicial del Recreativo Granada se fue diluyendo ante un Mancha Real cada vez más sólido en sus labores defensivas que no dejaba maniobrar a los visitantes.

También el filial nazarí parecía haber optado por reforzar sus posiciones en el centro del campo. Con todo, las ocasiones de gol brillaban por su ausencia y solo alguna jugada a balón parado llevaba algo de emoción a las gradas de un estadio de la Juventud en el que poco mas sucedía.

Los minutos pasaban y ninguno de los dos equipos parecía dispuesto a dar un paso al frente y asumir mas riesgos en su juego, solo e la recta final se animó el encuentro, primero con una gran jugada del Mancha Real por banda derecha con centro al área para Aguilar, que no pudo llegar al remate gracias a la buena intervención de la zaga visitante. La replica la puso el Recreativo Granada ya en el minuto 45, en un saque de esquina que Thèresin enviaba al fondo de las mallas, estableciendo el 0-1 en el marcador en un momento clave.

Un gol que, sin embargo, no estuvo exento de polémica al considerar los locales que el córner no era tal después de protestar por un posible penalti no señalado por el colegiado.

Tras el descanso el Recreativo Granada lo tuvo claro y salió decidido a hacerse fuerte en defensa y no dar opciones a su rival. El Mancha Real apretaba en busca del empate y buscaba con ahínco la portería contraria. reclamaban penalti de nuevo los locales penalti a su favor en el 57, aunque el colegiado no consideró que hubiese nada punible en la acción defensiva de Miki Bosch dentro del área. Y acababan de desquiciarse los locales apenas dos minutos mas tarde cuando el colegiado les anulaba un gol por fuera de juego.

No bajaban los brazos los locales, que mantenían la posesión de la pelota y trataban por todos los medios de acercarse a la portería defendida por Martínez. El filial nazarí, por su parte, seguía acumulando efectivos atrás y empleándose a fondo en defensa para impedir que los jienenses culminasen sus jugadas. Lo consiguieron durante muchos minutos y pese a todo su empeño el Mancha Real apenas conseguía generar verdaderas ocasiones de peligro. La más clara la tuvieron los locales en el minuto 72, en un potente disparo desde fuera del área de Mauro que se fue fuera por muy poco, rozando el palo derecho de la portería visitante.

Con el paso de los minutos el conjunto local seguía intentándolo, aunque cada vez lo hacía con menos cabeza. Las piernas pesaban y los nervios se apoderaban de un Mancha Real que veía como se le escapaba el tiempo ante un Recreativo Granada bien asentado atrás que empezaba a creer en sus posibilidades de triunfo y apenas daba opciones a su rival.