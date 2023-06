El Recreativo Granada sobrevive a las trampas del Avilés (1-1)

Todo se decidirá en Asturias. El Recreativo Granada resistió (1-1) a un rival aguerrido como el Avilés Industrial que planteó un partido bronco y feo en el que los visitantes se adelantaron y Youness a diez minutos del final igualó la contienda.

Juan Antonio Milla se vio obligado a realizar una serie de cambios debido a la sanción de un partido por expulsión directa de Miki Bosch en la vuelta de las semifinales ante el Utebo en la Ciudad Deportiva. El técnico alboloteño situó en la zaga a Youness, fuera de su posición natural. Por lo tanto, en el doble pivote sitúo al portugués Fernando Almeida junto a Martín Solar en la sala de máquinas. En portería, Adri López volvió a la titularidad en detrimento de un Ángel que estaba protegiendo el arco granadinista durante gran parte del presente curso.

Inicialmente, Milla colocó al portugués también en la zaga, dibujando una defensa de dos central con Youness un poco más adelantado, aunque variaba según los lances del juego.

El Recrea combinaba e intentaba llegar al área del Alavés Industrial. Lo consiguieron a los cinco minutos de juego en un pase milimétrico de Youness para Carlos Pérez; el alicantino usó su cuerpo para realizar un buen giro y le dejó el balón en el pie a Julito para que este disparase fuera.

El conjunto asturiano jugaba a replegarse rápido en ataque para pillar desprevenidos a los zagueros rojiblancos, que solventaron bien esas situaciones comprometidas.

No se daban por vencidos los pupilos de Juan Antonio Milla, que gozaron de una gran ocasión tras un buen centro de Julito al que no llegó Samu por milímetros. El balón iba muy fuerte y el camerunés no logró conectarlo. Minutos después, llegó ese tipo de jugada que tanto anhelaba el delantero. Balón en largo de Youness y a correr, solo que llegó en última instancia Mayorga para evitar el disparo a puerta.

El partido comenzó a calentarse en el ecuador de la primera mitad. Primero con una entrada sobre Samu que dejó muy tocado al camerunés e incluso pareció pedir el cambio; y posteriormente tras una dura entrada de Isi Ros sobre Youness en la que el extremo azulón aprovechó para recordarle algo al marroquí, por lo que el colegiado le amonestó.

El encuentro se comenzó a complicar para los locales, pues en una jugada aislada a la salida de un córner le cayó la pelota a Mayorga para que esté convirtiese el primero rematando con todo.

El filial pareció venirse abajo, pero Samu estuvo muy cerca de igualar la contienda con disparo cruzado fortísimo en una jugada donde dejó seguir el trencilla tras dos faltas claras sobre Julito y Martín Solar. Posteriormente, el capitán rojiblanco quiso probar fortuna con potente disparo desde lejos que casi se cuela en la meta asturiana.

Con uno menos debió acabar el Avilés la primera mitad, pero el colegiado quiso que Isi Ros continuara practicando el otro fútbol, retirándose intercambiando pareceres con la afición rumbo al túnel de vestuarios.

Segunda parte

A la vuelta del entretiempo, el Avilés quiso dormir el partido manteniendo la posesión. El filial, buscando un posible gol se echó arriba y a diez minutos de la reanudación, Isi Ros estuvo cerca de hacer el segundo, pero Adri López respondió con una mano espectacular. Volvía a intentarlo la escuadra foránea con disparos desde fuera del área que sólo encontraban como respuesta las manos salvadoras del cancerbero rojiblanco.

Movió el banquillo Milla e introdujo a Ballo y Juanma por Carlos Pérez y Samu. El delantero no tuvo hoy su mejor partido, muy bien encimado por la zaga avilesina, aunque trastocado tras aquel golpe fuerte en la primera parte.

Se atrevió Martín Solar a probar fortuna en un saque de esquina buscando la mística que rodea al Nuevo Los Cármenes últimamente: los goles a balón parado. Su intento de gol olímpico se marchó al travesaño.

Se calentó muchísimo el partido hasta tal punto en que Mario Da Costa pareció agredir a un jugador visitante, lo que provocó una tangana que duró unos minutos.

Quien tuvo más cabeza fue el que se llevó el gato al agua y en esos instantes de tanta tensión, Martín Solar puso un buen centro de córner que remató Youness a la red a diez minutos del final para hacer justicia ante el Avilés Industrial, probablemente uno de los rivales menos humildes que ha pisado suelo granadino esta temporada.