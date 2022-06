El venezolano Darwin Machís es traspasado por el Granada CF al FC Juárez mexicano

Darwin Machís ya no es jugador del Granada CF. La entidad granadina y el FC Juárez mexicano han llegado a un acuerdo para el traspaso del extremo venezolano que da por finalizada su etapa como jugador rojiblanco.

Tras su frustrada venta en el mercado invernal al Charlotte de la liga norteamericana, finalmente el ‘vinotinto’ cambiará de aires para jugar en el cuadro mexicano, dejando atrás hasta cinco etapas distintas entre el filial y la primera plantilla desde que saliera del Mineros de Guayana de su país en dirección a Udine, que en una de esas operaciones de Gino Pozzo y compañía terminó recalando en Granada.

Debut

Debutó en Primera División en la campaña 2012-2013 con Anquela en el banquillo a los 19 años antes de ser cedido al Vitória de Guimarães portugués. De ahí pasó a formar parte del Granada B, donde fue una pieza importante en la 2013-2014 que la terminó cedido en el Hércules de Segunda.

Un año más tarde, alternó el primer y segundo equipo rojiblanco, pasando posteriormente por Huesca y Leganés antes de regresar a Los Cármenes para jugar en Segunda. Una experiencia en Italia (Udinese) y otra en Cádiz, le sirvió para ganarse de nuevo un hueco en el plantel dirigido por entonces por Diego Martínez, a cuyos órdenes anotó en liga once goles en dos años.

Problemas legales

Pero todo cambió esta pasada campaña. Sus problemas legales, por el que la Fiscalía pide 18 meses de cárcel por causar lesiones en una pelea a dos personas en un asunto turbulento lo descentró. Ya el verano pasado quiso marcharse pero finalmente se tuvo que quedar. Su compromiso no fue el mismo y su equipo lo acusó. Durante el mercado invernal, con Robert Moreno en el banquillo, dejó de jugar pues el acuerdo con Charlotte estaba hecho pero esos problemas legales le impidieron firmar, por lo que tuvo que volver a Granada.

De hecho, la dirección deportiva buscó sustitutos como Dani Raba, Uzuni o Álex Collado, por lo que había overbooking en su posición. Moreno llegó a decir que hasta que no lo viera involucrado no jugaría. Su cabeza estaba fuera del Granada CF. Y, de hecho, salvo alguna cita en la que se vio al mejor Machís, su rendimiento bajó muchos enteros en la segunda vuelta y no fue ese extremo incisivo e imparable que marcó en otras etapas las diferencias.

Tres millones

Finalmente, será traspasado por un montante en torno a los tres millones de euros. Dinero que viene muy bien para equilibrar el límite salarial pues no hay nada peor que tener en una plantilla un jugador que no quiere seguir. El de Tucupita, un fijo en su selección, se marcha del Granada CF tras haber disputado un total de 156 partidos oficiales con el primer equipo.

La dirección deportiva poco a poco va aligerando la plantilla de jugadores tras el descenso

Poco a poco, Nico Rodríguez, el director deportivo, y Aitor Karanka, van aligerando el plantel de jugadores tras la no renovación de Germán y Montoro, que se une al traspaso de Machís, además de la próxima salida de Maxime Gonalons a la que se sumarán futbolistas que cumplen contrato bien sea por estar cedidos como son los casos de Álex Collado y Arias, o porque su vinculación concluirá el próximo 30 de junio (Neyder Lozano, Eteki, Dani Raba y Carlos Bacca). Queda la duda de Sergio Escudero, que parece estar más lejos que cerca de la entidad rojiblanca.