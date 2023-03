David Gallego, técnico de la SD Ponferradina: "El Granada CF pudo sentenciar en la primera parte"

La 'Ponfe' se fue con la miel en los labios del Nuevo Los Cármenes, pero esa remontada pudo quedar en vano si el Granada llega a sentenciar en la primera mitad.

El técnico de la SD Ponferradina, David Gallego, tuvo esa misma sensación. señaló en rueda de prensa tras el "En la primera parte hemos estado nerviosos y nos han generado ocasiones por errores nuestros. Ha podido pasar de todo, en la primera mitad pudieron sentenciar, aún así estamos muy vivos y vamos a ser un rival complicado", avisó.

Gallego quiso levantar el ánimo de sus jugadores con buenas palabras. "Nadie daba un duro por nosotros. El equipo se ha rehecho, es un partido para salir muy reforzados. Estoy orgulloso de cómo ha acabado el partido y de lo que nos han dado los cambios".

También cuestionaron al preparador foráneo por el penalti de José Amo sobre Bryan Zaragoza que señaló Ais Reig. "No puedes cambiar las decisiones que toman, no sé si se ha equivocado, ¿si lo es? Lo ha pitado, pues era penalti, yo no me voy a estar lamentando. Hay muchas lecturas positivas como para que el equipo se quede sólo con lo que nos ha penalizado”, resaltó