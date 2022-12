Paco López, técnico del Granada CF: "No se puede generar más fuera de casa de lo que hacemos"

El técnico del Granada CF, Paco López, ha comparecido ante los medios de comunicación tras la derrota de su equipo ante el CD Lugo (1-0) en un partido en el que los rojiblancos volvieron a acusar esa falta de acierto.

El técnico de Silla incidió mucho en la ineficacia del grupo y no tanto en la expulsión que dejó a los nazaríes con uno menos por la doble amarilla de Miguel Rubio.

"No se pueden generar más ocasiones fuera de casa de las que generamos, tanto once para once como con diez para once. Ya nos pasó en Málaga y Leganés, el equipo juega y quiere pese a estar en inferioridad, pero esto va de hacer goles y ser más efectivo que el rival en las áreas y nosotros no lo estamos siendo. Hay que mejorar", puntualizó.

Para Paco López, hasta la expulsión, el partido se desarrolló como ellos mismos habían planificado durante la semana. "Teníamos el dominio y la sensación de superioridad, pero Loureiro hizo un verdadero golazo desde fuera del área precedido por un saque de banda el cual no defendimos bien", lamentó.

López analizó también que hubo momentos de "precipitación" a partir del gol del Lugo, pero l"os cambios nos dieron más pausa en determinadas zonas. Nos faltó hacer gol, tanto en las llegadas por fuera como a balón parado que era donde se igualaban las fuerzas. Poco puedo decir del partido. A ellos les vino fenomenal el gol para juntarse más y tenían claro que no le hace falta ser dominador para ganar puntos.

El preparador rojiblanco cree que lejos de Los Cármenes no hay "ningún síndrome". "Nadie puede decir que el equipo no genere ocasiones. lo hace incluso con un jugador menos otra vez. Es una cuestión de acierto e insistencia. Los resultados no tienen nada que ver con el trabajo del equipo, que es el mismo que en casa incluso en inferioridad numérica", reafirmó.

Al ser cuestionado sobre si esta derrota afectará a los jugadores, López cree que no será así, pues "el fútbol es más que estadísticas y datos". "El equipo mereció mucho más por juego y ocasiones en los tres partidos que le he dirigido fuera pese a estar en dos de ellos muchos minutos con un jugador menos. A mí me preocuparía si el equipo no tuviese atrevimiento fuera de casa. Esto es muy largo y hay que seguir", sentenció.