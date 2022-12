Paco López, técnico del Granada CF: "Es la enésima vez que terminamos con uno menos"

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha valorado la derrota de este jueves en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo, en el encuentro correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey (1-0).

Para el valenciano, ha sido un encuentro en el que "hemos vuelto a llevar la iniciativa siendo mejores con balón. Sabíamos la propuesta del Oviedo. Saben hacer muy bien lo que tienen que hacer, aprovechando sus virtudes. Hemos hecho casi todo con balón exceptuando la finalización. Las hemos vuelto a tener de todos los colores", lamentó López.

A la hora de analizar el encuentro, Paco López cree que en el primer tiempo "nos faltó fluidez". Además, puntualizó que las características de Bodiger y Petrovic "les hacen ser jugadores que no puedan desequilibrar desde esa zona". Ahí es cuando el de Silla explicó el cambio de Rochina, pues "hemos tratado de dar esa fluidez con Rochina y hemos estado muchísimo mejor que en la primera parte. La entrada de Callejón nos ha dado mucho. Aunque sea una eliminatoria de Copa, da pena irse así". Sí quiso resaltar una cosa López antes de terminar su comparecencia. "Nos quedamos una vez más con uno menos, ya sea en Liga o Copa. Ese es otro de los aspectos en el que tenemos que mejorar", advirtió el preparador rojiblanco.

Paco López ha admitido en la sala de prensa que al finalizar el encuentro ha ido a pedirle explicaciones al colegiado Hernández Maeso. "He ido a preguntarle por la expulsión. Me lo ha explicado en el túnel y aunque no estoy de acuerdo, la acatamos. Es la enésima vez que nos expulsan a alguien", esgrimió el técnico nazarí.