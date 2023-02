La defensa del Granada CF ante el Burgos será la primera vez que juegue junta

La victoria del Granada CF ante el Málaga CF en el último minuto del tiempo reglamentario traerá a Paco López, técnico rojiblanco, un nuevo contratiempo de cara a la cita que su equipo deberá afrontar el próximo sábado ante el Burgos CF (16:15 horas) en duelo correspondiente a la trigésima jornada de LaLiga SmartBank. Y no es otro que tener los efectivos justos para la defensa.

Ante los malacitanos vieron cartulina amarilla Quini, que además se lesionó muscularmente, e Ignasi Miquel. Ambos estaban apercibidos de sanción y deberán cumplir un partido por acumulación de amarillas por lo que se perderán el choque en El Plantío. Además, tanto Ricard Sánchez como Miguel Rubio se encuentran lesionados, por lo que el técnico de Silla deberá poner en liza una zaga totalmente nueva en la que, salvo algún contratiempo durante la semana de preparación del choque ante los castellano-leoneses, será la primera vez que juegue junta.

Sólo cinco efectivos

De los nueve defensas que integran el plantel rojiblanco, cuatro no estarán disponibles por lo que en esta ocasión, el míster valenciano no tendrá mucho donde elegir. Lo normal es que la línea defensiva este formada por Víctor Díaz en el lateral derecho, Cabaco y Raúl Torrente en el centro de la zaga y Carlos Neva en el flanco izquierdo. Tan sólo quedaría para una posible sustitución Jonathan Silva pero no es central. Por tanto, es más que probable que alguno de los zagueros del Recreativo Granada, bien sea Miki Bosch o Diego López, tenga que ser citado ante una posible lesión o sanción ante el conjunto de Julián Calero.

No obstante, y dada la amplitud de plantilla con la que el cuenta el Granada CF, existe la opción de la polivalencia de varios jugadores. Una opción sería retrasar a Bodiger, teniendo así una buena salida de balón desde atrás. Además, Antonio Puertas podría actuar de lateral, ya lo hizo en la etapa de Diego Martínez incluso en Europa para situar a Víctor Díaz en el eje de la defensa. Pero lo normal será que los cuatro jugadores anteriormente citados sean los que salgan de inicio en tierras burgalesas.