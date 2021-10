El dilema de Robert Moreno con la defensa

Suelen decir los entrenadores de los distintos equipos de fútbol que bendito problema contar con varios jugadores en una misma posición a la hora de decidir la alineación de cara a un partido. En el Granada CF hay varios puestos que cuentan con efectivos suficientes como para poder elegir. El centro del campo, los tres de arriba, la portería o ambos laterales. Sin embargo, una de las posiciones que más seguridad otorga a una escuadra es la de los centrales.

Robert Moreno cuenta con tres jugadores con un perfil claramente definido para actuar en el centro de la zaga, pero dispone de un cuarto cuya polivalencia comienza a ser muy valorada sobre todo tras el rendimiento que ofreció en el último encuentro de LaLiga Santander ante el Sevilla. Se trata del capitán Víctor Díaz. El defensor sevillano cuajó ante el conjunto en el que se formó un extraordinario encuentro formando dupla con el peruano Luis Abram. La lesión de Domingos Duarte y la aparente falta de confianza del técnico en Germán le otorgó una oportunidad que no desaprovechó.

Mal en Vallecas

Mucho se habló de su mala actuación ante el Rayo Vallecano. Y fue así. No pudo parar al ex rojiblanco Álvaro García y, al igual que sus compañeros, sufrió mucho en Vallecas. Era su primera oportunidad como titular y no estuvo fino. Es más, fue superado prácticamente en cada acción ofensiva del rival. De hecho, fue cambiado en el minuto 63 y desde entonces acumuló tres jornadas sin pisar el verde aunque siempre fue convocado. Con Arias y Quini por delante en su posición natural, la del lateral diestro, parecía que la temporada para el jugador de 33 años iba a ser muy dura.

Con Diego Martínez ya actuó el capitán sevillano como central en línea de tres

Volvió a jugar para disputar ante el Celta trece minutos sustituyendo a Duarte, que se lesionó en el choque con Luís Maximiano. Con él en el campo y como central, el cuadro vigués anotó el tanto de la victoria. Si bien es cierto que no es una posición nueva para él, ahí actuó en varias ocasiones con Diego Martínez pero siempre formando una línea de tres atrás, poco a poco ha ido cogiendo confianza en el eje de la defensa...hasta que llegó el duelo frente a los de Julen Lopetegui. Ya en pretemporada, como por ejemplo en el duelo ante la Balompédica Linense, Víctor Díaz jugó incluso como pivote, otro puesto que no le es desconocido. Pero ante los hispalenses se coronó con un enorme encuentro.

Fue la sorpresa del once y cumplió sobradamente. Lideró la zaga, ordenó a sus compañeros para adelantar las líneas, estuvo muy concentrado y firme al corte y por arriba hizo olvidar a Duarte y Germán, en teoría la pareja titular de centrales. Aunque terminó siendo cambiado por una leves molestias físicas, su actuación convenció tanto a la grada, que lo despidió con una gran ovación, como al cuerpo técnico. Su seriedad y ascendencia en el vestuario está fuera de toda duda y todo sin hacer mucho ruido. Todos alaban su profesionalidad y su aportación para mantener el buen ambiente en el club o ayudar a los nuevos a adaptarse.

Sin Duarte

Ahora la ‘patata’ caliente la tiene Robert Moreno. La dupla con Abram funcionó a la perfección. Germán y el peruano están disponibles también. Pero Domingos Duarte, del que el club no ha informado oficialmente del tiempo de recuperación de su problema en un brazo que le impide tener toda la movilidad necesaria, tiene muy difícil llegar a la cita. El portugués es un fijo para el técnico catalán y sus números así lo demuestran. Hasta su golpe con Maximiano en Vigo, lo había jugado todo.

Kike García es el hombre más peligroso de Osasuna y su juego de espaldas suele generar muchos problemas al rival

Enfrente los que jueguen tendrán a Kike García, un delantero incómodo, muy corpulento, que pelea todos los balones y que es ideal para el juego de los rojillos. Adivinar a quién alineará Robert Moreno no es fácil. Si opta por la continuidad en el eje de la zaga, serían Víctor Díaz y Abram de nuevo los centrales. Pero quizá por el tipo de juego de los de Jagoba Arrasate, contar con Germán para dominar el juego aéreo no sea un aspecto baladí.

En cualquier caso, el míster nazarí tiene donde elegir y más con el equipo fresco cuando llegue la cita del viernes (21:00 horas) tras casi tres semanas sin competir. Si tiene continuidad en el once, para Víctor Díaz será una prueba de fuego en un campo donde no es fácil jugar y en el que habrá que estar muy concentrando en todo momento por el estilo de juego de los rojillos.