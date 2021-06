La dupla ‘yeyé’ del Granada CF de los 29 goles

Roberto Soldado fue fichado oficialmente el 15 de julio de 2019. Llegó con vitola de gran jugador, con una trayectoria profesional muy destacada pero con 34 años. Muchos pensaron que firmaba por el Granada CF para retirarse, a ‘cazar’ un último contrato antes de dejar el fútbol. Pero no fue así. Desde el primer momento dejó claro su compromiso, personalidad e ilusión por volver a ser ese delantero goleador que incordia a los rivales y trabajador. Pronto lo demostró y terminó su primera campaña con once goles en su haber.

La experiencia fue buena y la dirección deportiva quiso repetir la experiencia contratando a Jorge Molina. El de Alcoy llegaba con 38 años y rescindió el año que tenía en el Getafe para firmar por dos temporadas. En el entorno surgió la misma duda que con Soldado el año antes pero el resultado fue igual o mejor. Ambos delanteros han sido la base ante el arco rival del conjunto de Diego Martínez. Entre los dos suman 75 años pero la edad no ha sido óbice para que hayan rendido a gran nivel, anotando entre las tres competiciones que ha disputado el cuadro nazarí un total de 29 goles.

Un ejemplo

Sin duda, han sido un referente para el resto de la plantilla. Un ejemplo de profesionalidad que ha servido al resto del grupo para realizar el mejor curso futbolístico de la historia. Molina ha sido el máximo goleador del equipo con 15 tantos. En concreto, marcó ocho en LaLiga Santander, tres en la Europa League y cuatro en la Copa del Rey. Una cifra que pocos podían imaginar y más teniendo la competencia arriba de Soldado. El valenciano, por su parte, sumó 14 siendo el Pichichi en la competición liguera de los rojiblancos (9), viendo puerta en Europa en tres ocasiones y dos el torneo copero.

Ambos han marcado goles pero también han realizado un gran trabajo en la presión

Pero es que, al margen de batir al portero contrario, han ayudado con trabajo y asistencias a sus compañeros. Soldado es más de ‘pegarse’ con los defensas rivales pero aún así ha dado dos pases de gol. Molina, que ha demostrado ser un maestro en el juego de espaldas, ayudó mucho al equipo a descargar el juego cuando la presión de los contrincantes obligaba a enviar en largo a los zagueros. Lo curioso del ex del Getafe es que, a pesar de su edad y la carga de partidos, ha estado disponible siempre y los partidos que no ha jugado, que han sido siete, fueron para darle descanso o bien por decisión técnica, pero siempre fue convocado. Una auténtica barbaridad para un jugador que realiza un ayuno intermitente desde casi dos años y a veces muchos días se pasa 16 horas sin comer. De vez en cuando alcanza las 24 horas sin ingerir alimentos pero eso no ha sido un impedimento para rendir a gran nivel.

A la dupla ‘yeyé se le sumó Luis Suárez, un joven delantero colombiano que pasó por la cantera rojiblanca y que explotó en Zaragoza. El cafetero, a sus 23 años, es el fichaje más caro de la historia del club. Un presión que no le afectó pues desde su llegada el 2 de octubre comenzó a rendir. Suárez ha jugado en ambas bandas y como referencia ofensiva. Una ‘bestia’ física que a veces peca de precipitación y debe aprender a tener más calma en el área y a la hora de definir, pero que cuenta con un amplio margen de mejora.

Luis Suárez

Su capacidad goleadora está fuera de toda duda y terminó la campaña con siete goles en su haber. Cinco en Liga y dos en la Europa League en un total de 37 encuentros en 2.123 minutos. Su mejor racha llegó entre las jornadas 11 y 13 con tres goles ante el Celta, Huesca y Elche. Sin embargo, una lesión fibrilar, una de tantas que sufrieron los jugadores de la primera plantilla nazarí, lo dejó en el dique seco y lo obligó a perderse siete encuentros ligueros y cuatro de Europa League. Tras regresar, no estuvo tan acertado y ya no volvió a marcar.

36 de 83

En total, han sido 36 los goles anotados por los tres delanteros que ha tenido el míster gallego a su disposición. O lo que es lo mismo, el 43,4% de la capacidad goleadora de un equipo que ha anotado 83 tantos en 58 partidos.

Situación

Por lo que se refiere a su situación contractual, la tripleta de arietes tiene vinculación con la entidad. Soldado hizo efectiva una cláusula de su contrato por partidos jugados y lograr la permanencia; Molina cumple en 2022 y Suárez firmó hasta 2025. Por tanto, la afición podrá disfrutar, esta vez sí, de delanteros con mucho gol y personalidad.