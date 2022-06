La situación deportiva y económica del Granada CF es diferente a la de junio de 2017

Bajo el mandato de la propiedad china en el Granada CF se logró jugar, por primera vez en la historia de la entidad, competiciones europeas. Fue, sin duda, el mejor momento de la gestión de una época caracterizada por el oscurantismo de saber quien es, verdaderamente, el dueño del club granadino. La única aparición pública de la consejera Sophia Yang recientemente aclaró la situación. Pero no todo ha sido de color de rosa pues desde que en junio de 2016 aterrizaran en la capital el grupo asiático, primero por medio de Jiang Lizhang y posteriormente con Rentao Yi como ‘máximos responsables’, el club rojiblanco ha sufrido dos descensos a Segunda División.

Sin embargo, ambos se han dado en situaciones muy distintas. En el primero, allá por la campaña 2016-2017, la dirección deportiva encabezada en un primer momento por Piru bajo la confianza de Pere Guardiola, optó por una política de traer a jugadores cedidos. Hasta 18 futbolistas llegaron a préstamo. Eso permitió hacer limpia con el descenso pero la campaña fue nefasta, con escaso compromiso de unos futbolistas que sabían que al curso siguiente, lo normal, es que no siguieran como ocurrió.

Desencanto

Fue el año del once con once nacionalidades distintas, del paso por el banquillo de Paco Jémez, Planagumà, Lucas Alcaraz y Tony Adams y del desencanto de la afición. A la dirección deportiva llegó Manolo Salvador que construyó un equipo desde cero, ‘españolizó’ al Granada CF y formó la base de lo que posteriormente fue el conjunto que logró ascender de la mano de Diego Martínez un año después.

Nico Rodríguez tiene un verano por delante repleto de negociaciones

La situación a nivel institucional este año es similar por lo que se refiere a junio de 2016. Nada se sabe sobre la propiedad aunque este miércoles se conocerá algo más pero poco a poco se van conociendo aspectos de la parcela deportiva. Sin embargo, hay una notable diferencia y es que Nico Rodríguez, el nuevo director deportivo, no tiene precisamente que hacer un equipo totalmente completo.

24 jugadores

Todo lo contrario. Se ha encontrado con una plantilla que, a día de hoy, cuenta con hasta 18 jugadores con contrato más los cinco cedidos que fueron Antoñín (Málaga), Adrián Marín (Familicao), Ricard Sánchez (Lugo), Adri Butzke (Paços de Ferreria) y Dionkou (Barcelona B) y la incorporación de Bodiger. En total 24, sin contar a Luis Abram. Rodríguez tiene mucha tarea por delante porque hay jugadores que quieren salir, otros tienen ofertas y habrá que traspasarlos y quizá en algunos casos a precio de saldo, y no todos sirven para jugar en LaLiga SmartBank.

No obstante, a nivel económico, la situación será muy distinta. Si en 2017 se contó únicamente con la ayuda del descenso que otorga la Liga de Fútbol Profesional, en esta ocasión habrá traspasos y eso hará que el presupuesto aumente en un primer año que suele ser determinante pues de no subir, como le ocurrió al Granada CF en el curso 2017-2018, los recursos descenderán considerablemente la campaña siguiente y ascender se hará más complicado aunque no imposible, como se demostró en la campaña 2018-2019.

Dinero recaudado

Al margen del dinero recaudado por Darwin Machís (tres millones) y Monchu (1 millón), habrá que sumar lo que se recaude por los traspasos que se hagan, que los habrá. Además, contará con la citada ayuda al descenso de LaLiga, que está fijada en poco más de quince millones pero únicamente este curso podrá utilizar el 60% de esa cantidad.

Fondo CVC

Otro aspecto a tener en cuenta es el acuerdo con el fondo CVC al que llegó la patronal y que con el descenso habrá que seguir pagando porque no deja de ser un préstamo aunque, tal y como señaló la exdirectora general del club Patricia Rodríguez. “Si se desciende se paga sólo el 50% de la cuota”, indicó en su momento en relación a este préstamo participativo. Hay que recordar que los fondos CVC están previstos para realizar inversiones en infraestructuras (un 70%) algo que apenas se han usado debido a que no hay acuerdo para la concesión de Los Cármenes a largo plazo ni en la Ciudad Deportiva, hacer frente a deudas (15%) e incrementar el límite salarial (15%) que sí se empleó en diciembre.

Es probable que Rentao Yi deje de ser el presidente este miércoles tras la Junta General de Accionistas Extraordinaria que se convocó el pasado 27 de mayo y que puede suponer el primer paso en el nuevo Granada CF o, simplemente, un trámite más.