Diego Martínez: “Ahora se requiere de una mayor disciplina a nivel mental”

El técnico del Granada CF, Diego Martínez, participó ayer en un encuentro digital organizado por la Federación Extremeña de Fútbol en el que también participaron los entrenadores del Racing de Santander, el ex rojiblanco José Luis Oltra, y del Vitoria de Setúbal, Julio Velázquez.

Desde casa, el vigués mostró su preocupación por “cómo está la situación en el país”. Pero más allá de ello, explicó que trata de aprovechar el confinamiento para “hacer cosas en el día a día que nuestra vida profesional no nos lo permite”. Entre otras cosas, Diego Martínez se está dedicando a “estudiar, visualizar partidos, mejorar mi inglés y dedicarle tiempo a mi hija, que se lo debo”. Pero eso sí, bromeó al apuntar que “me doy el lujo de no poner despertador”.

Situación anómala

Bajo la dirección de Agustín Izquierdo, ex jugador y miembro del Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol Extremeño (CEDIFEX), Martínez calificó el confinamiento como “una situación anómala que en sí misma genera ansiedad, estrés y problemas de sueño”. En ese sentido, explicó que el objetivo que ha tratado de llevar a cabo con sus jugadores ha sido “mantener unos hábitos y un cierto estado de ánimo óptimo. Yo mismo, me he autoimpuesto hacer actividad física y es difícil porque, aunque afortunadamente tenemos material, el entorno de tu casa no es el más idóneo para trabajar”.

“Hemos realizado videoreuniones por puestos específicos para reforzar nuestra identidad de juego”

Una vez más, alabó el trabajo de sus jugadores, a los que definió como “bastantes responsables”, y al resto de su cuerpo técnico y médico que “han llegado a atender a los lesionados incluso de forma individualizada y algunos han tenido tratamientos en sus casas”. Para motivar a su plantilla, han ido preparando “cada semana nuevas actividades, pero lo que no hemos hecho han sido sesiones de grupo, principalmente para no saturar a los jugadores principalmente en cuanto a disponibilidad, porque algunos tienen hijos y han de hacer actividades con ellos”.

Disciplina

Y para ello, la comunicación con su cuerpo técnico ha sido clave durante este más de mes y medio que llevan sin entrenar juntos. Al hilo, apuntó que “en estos momentos se requiere de una mayor disciplina mental y a ello hay que sumar la información que me proporciona el preparador físico, que me manda los datos de las cargas de trabajo, del peso y demás”.

Sin embargo, fue claro al afirmar que “las sesiones que hacen en casa mis jugadores no tienen nada que ver con nuestra forma de entrenar. Sí en cuanto a tener cierto tono muscular, controlar el peso y que ayude al estado de ánimo pero no en cuanto a nuestro estilo de juego”. Y es que no pisar el césped comienza a pesar en los equipos profesionales.

Videoreuniones

En concreto, desveló que “hemos realizado videoreuniones por puestos específicos, que nos ha servido para hacer una especie de puesta en común respecto a la identidad del juego y metodología”. Un ejercicio de comunicación que definió como “muy enriquecedor para mejorar y seguir manteniendo el contacto entre nosotros”.

"Para convencer debo tener conocimientos que el jugador sienta que le son útiles"

La charla, que fue variando hacia aspectos más técnicos y psicológicos, dejó clara la idea del entrenador rojiblanco en cuanto a liderazgo. Diego Martínez, al que todos su futbolistas resaltan por su capacidad para motivar, argumentó que “cada uno tiene su estilo a nivel personal y profesional pero para convencer debo tener conocimientos que el jugador sienta que le son útiles. Se les puede motivar y darle otra perspectiva pero el jugador tiene que sentir que lo que hacemos los hace mejores y que como equipo nos ayuda a ser más competitivos. Y ahí es donde radica la credibilidad”.

El equipo

Y es que su filosofía de que lo importante es el grupo volvió a quedar de manifiesto al declarar que “al final, la clave es que todos los que formamos el equipo, creamos y para creer y convencer, es necesario que el conocimiento y la gestión grupal vayan de la mano”.