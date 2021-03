Fue anunciado oficialmente como entrenador del Granada CF un 14 de junio de 2018. Llegó con menos cartel que los otros técnicos que sonaban para hacerse cargo del banquillo rojiblanco, como era el caso de Pepe Mel. Y encima tras no meter a su anterior equipo, Osasuna, en el play off de ascenso a Primera División. La entidad había desaprovechado la campaña anterior el dinero que la Liga de Fútbol Profesional otorga por el descenso y se iba a conformar una plantilla mucho más barata. El objetivo era competir pero no se tenía en principio la meta de regresar a la máxima categoría.

Sin embargo, la llegada de Diego Martínez cambió por completo la historia de un club que está a punto de cumplir 90 años y que está pasando por su mejor momento deportivo. Este miércoles se cumplen 1.000 días del técnico gallego al frente del Granada CF. Mil días de superación, de alcanzar cotas y resultados que nadie esperaba y de escribir con letras de oro los mejores pasajes de la larga vida del cuadro nazarí.

Estabilidad

Una cifra que pocos técnicos han alcanzado y es que, tradicionalmente, el banquillo rojiblanco ha sido un devorador de preparadores. Antes de su llegada y en poco menos de dos años, pasaron por la entidad Paco Jémez, Lluis Planagumà, Lucas Alcaraz, Tony Adams, José Luis Oltra, Pedro Morilla y Miguel Ángel Portugal. Sin embargo, desde que aterrizara el gallego, la estabilidad es la nota predominante. De hecho, ya ha dejado atrás a Lucas Alcaraz en cuanto a número de días dirigiendo la parcela técnica, que estuvo 855 días seguidos. El granadino dirigió su primer partido el 21 de octubre de 1995 y fue cesado el 22 de febrero de 1998.

Ha superado a técnicos como Cholín, Joaquín Peiró o Lucas Alcaraz

También ha dejado atrás a otro entrenador mítico como Joaquín Peiró que, pretemporada al margen, dirigió al Granada CF desde el 1 de septiembre de 1985 hasta el 14 de febrero de 1988 o lo que es lo mismo, 896 días (2 años, 5 meses y 13 días). Peiró estuvo al frente un total de 112 partidos consecutivos que se concretan en 103 en Liga más nueve Copa del Rey. Otro mito al que también ha superado ha sido a Cholín, que estuvo al frente desde el 21 de enero de 1948 hasta el 23 de abril de 1950 (823 días).

Va a lograr mantenerse en el cargo, como mínimo, tres temporadas completas al frente de un banquillo tan caliente como el nazarí. Nadie lo ha conseguido, ni siquiera Joseíto, que estuvo en tres etapas pero ninguna de ellas de manera consecutiva completó tres campañas. Diego Martínez lo alcanzó el pasado domingo por lo que se refiere al número de partidos seguidos dirigidos en la máxima categoría en la primera etapa del zamorano (64). Su próximo reto es superar los 68 de la segunda etapa del mítico técnico de los años 70, una cifra que superará en la jornada 31 ante el Eibar.

Casi un 50% de victorias

En total, el vigués ha estado al frente del Granada CF en 129 partidos (sin contar el que no se disputó ante el Reus en Segunda División), logrando el triunfo en 63, empatando 29 y siendo derrotado tan sólo en 37. Casi un 50% de victorias que no refleja más que el acierto de Antonio Cordón, hoy director general deportivo del Real Betis, que fue el que apostó por él.

En su primera campaña dirigió un total de 42 encuentros, 41 de Liga (no se cuenta el Reus) y uno de Copa del Rey que perdió en Elche (2-1). En la competición doméstica sumó 21 triunfos, trece empates y únicamente siete derrotas, con 51 goles a favor y 28 en contra. Una campaña en la que se logró el inesperado ascenso y que volvió a ilusionar a la afición granadina, que no daba mucho por alcanzar dicho éxito.

A Europa

En su estreno en Primera División, la pasada temporada, el rendimiento fue inimaginable. Pese a la pandemia debido al coronavirus, que un recién ascendido logre clasificarse para competiciones europeas es un logro que pocos consiguen. Y lo hizo gracias al trabajo y el compromiso de un grupo de jugadores con hambre y que han crecido de manera exponencial en los últimos años. Se disputaron 45 partidos, los 38 de LaLiga Santander más siete de Copa del Rey. En Liga, sumó 16 victorias, ocho empates y catorce derrotas, marcando 52 tantos y encajando 45 para una séptima plaza que otorgó el pasaporte a Europa.

En la presente temporada suma 20 victorias en los 42 encuentros que lleva dirigidos

En la Copa del Rey, por su parte, se estuvo a punto de igualar el hito de 1959 de jugar la final pero cayó eliminado ante el Athletic Club en semifinales. En el torneo copero ganó seis duelos y perdió uno, en Bilbao, viendo puerta en catorce ocasiones y recibiendo ocho goles.

Pero es en la actual temporada en la que Diego Martínez está rompiendo con todos los récords. Hasta el momento lleva dirigidos 42 encuentros, 26 en Liga, cinco en Copa y once de la Europa League y aún restan, como mínimo, 14 citas. El total de victorias entre las tres competiciones es de veinte, más ocho empates y catorce derrotas. Los rojiblancos llevan ya marcados 65 goles por 57 encajados.

Un porcentaje que sorprende es el de puntos ganados del total en los dos cursos en Primera que lleva. De un total de 192 puntos posibles hasta el momento, ha logrado 89 o lo que es lo mismo, un 46,3%. Una cifra que aumenta si se incluyen los conseguidos en Segunda División (52,4%). En cuanto a los partidos que ha dirigido en las distintas competiciones, 64 corresponden a LaLiga Santander, 41 a Segunda, trece de Copa y once de la Europa League que serán también trece cuando se celebre la eliminatoria ante el Molde noruego.

Campaña para que renueve

Casi 33 meses al frente del Granada CF repletos de grandes encuentros y resultados que no han hecho más que hacer disfrutar a una afición que se está perdiendo gran parte de sus logros debido al Covid-19. Unos seguidores que sueñan con poder aplaudir a un técnico que esperan que continúe mucho tiempo. Sería una pena que concluya su contrato y no tenga el reconocimiento que sus números muestran. Por ello, en las redes sociales ya se ha creado una campaña para que siga, al menos, un año más.

El granadinismo sueña con su renovación pero, en principio, hasta final de campaña no se conocerá si lo hace

Firmó, en principio, sólo por una temporada pero el ascenso activó una cláusula de renovación automática para un segundo curso. Su buen hacer hizo que se renovara el 13 noviembre de 2019 hasta junio del presente año. Restan poco más de dos meses para que concluya esta exigente campaña y el granadinismo sueña con el anuncio de su continuidad. Cuando ha sido cuestionado sobre el asunto, ha manifestado que está centrado en su tarea diaria y que será en mayo cuando tome una decisión, si es que no la ha tomado ya.

El mejor por resultados

Diego Martínez quiere seguir creciendo con el club, pero es consciente que para ello se necesita una apuesta por parte de la propiedad. Ya lo avisó en el mercado invernal y está en una posición de poder para exigir mejoras tanto económicas como deportivas. Otra cosa es que el presidente Rentao Yi y el resto de la cúpula rectora estén por la labor. Cada vez queda menos para comprobarlo, pero lo único cierto es que el gallego, por resultados, es el mejor entrenador que ha pasado por la entidad. Sus números están ahí y ante eso poco más hay que decir. Han sido mil días con numerosas alegrías y éxitos y a buen seguro que todo buen granadinista firmaría su continuidad. Mientras tanto, seguirán disfrutando de su equipo y de su entrenador aunque sea desde la lejanía.