Aitor Karanka, entrenador del Granada CF: “Encajar dos goles a balón parado ante el Eibar es duro y frustrante”

Con un semblante muy serio compareció Aitor Karanka tras la goleada que encajó su equipo en Eibar. El técnico vitoriano señaló que “hasta el segundo gol hemos competido contra el Eibar que era una cosa que quería ante un equipo que mereció ascender y que lleva varios años trabajando con Garitano muy bien”.

Para el técnico del Granada CF lo peor fue “encajar dos goles de balón parado”, algo que calificó como “duro y frustrante porque las habíamos estudiado pero esto es fútbol. En Los Carmenes no nos tiraban a puerta y el Eibar nos ha metido cuatro”. No obstante, manifestó que “esto acaba de empezar. Venimos de una pretemporada que no ha sido la mejor y con lesiones pero no es ninguna excusa. Quizá estábamos demasiado bien para como ha sido la fase de preparación”.

Contundentes

Karanka, que apuntó que “el partido tiene poco que analizar porque ellos han sido contundentes sobre todo los últimos 20”, no dudó en señalar que “la victoria es mérito del Eibar que ha hecho un gran partido mientras que nosotros somos un equipo en construcción con jugadores lesionados en puestos claves”.

En su análisis del duelo en Ipurua resaltó que “sabíamos que veníamos a un campo complicado y nos faltó pausa en campo contrario para generar y tener más peligro”. Sin embargo, el segundo gol lo calificó como “un mazazo y con el tercero ya era muy complicado, por lo que a partir del minuto 60 o 70 hay que poco analizar”.

Por último, fue tajante al afirmar que “no es para estar contentos pero hay que aprender que en esta categoría cualquier momento de desconexión te cuesta muy caro y con rivales de esta entidad aún más”.