Samu mantiene al Recreativo Granada invicto

No se esperaba el Recreativo Granada tropezar en el feudo de un rival que no ha tenido precisamente un buen inicio liguero. Sin embargo, el filial rojiblanco sufrió de lo lindo en Santo Domingo. Y es que el El Ejido se había aprendido bien la lección y, desde el primer minuto, supo cómo jugarle a su rival, arrebatándole el balón y no dejándole espacios para correr. Los locales controlaron así el partido durante toda la primera mitad, en la que se adelantaron en el marcador. En la segunda, sin embargo, el dominio fue para los rojiblancos que no pudieron culminar su remontada ni siquiera cuando El Ejido se quedó con un hombre menos por la expulsión de Godino en el minuto 84.

Comenzó el encuentro sin un dominador claro. Los almerienses necesitaban puntuar para escapar de la zona baja de la tabla y durante los primeros compases del choque se mostraron más preocupados por no perder que por atacar al contrario. Durante esos minutos, el Recreativo Granada trató de sorprender a su rival, aunque le costó superar la línea defensiva impuesta por los almerienses, por lo que acabaron probando suerte con disparos lejanos, como el de Samu en el minuto 7, que no encontró portería. En el 12’ fue Da Costa el que lo intentó tras un contragolpe bien llevado en el que se plantó en el área solo, pero su remate se estrelló en el lateral de la red.

Cambio de táctica

El Ejido sufría y optó por cambiar de táctica. El juego se igualó y Escardó avisó de las intenciones de los suyos con una internada en el área rojiblanca que obligó a la defensa a emplearse a fondo para desviar el balón a córner. Poco a poco, los locales iban teniendo más balón y presencia en campo contrario, aunque aún dispuso de otra ocasión el rival granadino en el 20’ en un remate de cabeza de Diego López en el saque de una falta.

Al Recreativo Granada cada vez le costaba más y fueron los locales quienes acababaron haciéndose con la pelota. Un dominio, eso sí, bastante infructuoso ante un conjunto visitante que se había asentado sobre el terreno de juego y que apenas dio opciones a los locales de acercarse a la meta defendida por Ángel Jiménez.

Los rojiblancos tuvieron opciones para volver a Granada con los tres puntos

Los minutos pasaban sin que ninguno de los dos equipos consiguiese generar ocasiones de peligro. Y cuando todo parecía indicar que se iba a llegar al descanso con el 0-0 en el marcador, en el minuto 37, Álex Escardó, el hombre más activo de los almerienses, consiguió batir al meta visitante y colocar el 1-0 en el electrónico.

No acusó el golpe el Recreativo, que tras el descanso salió decidido a cambiar las cosas. Lo hizo desde el inicio, presionando y haciéndose con el balón aunque fue el equipo local el primero en disponer de una ocasión de gol en este segundo acto con un disparo de Fuentes demasiado flojo. A partir de ahí, la iniciativa fue siempre de los granadinos. Samu avisó en el 56’ con un centro al área que no acertó a rematar cuando el balón se paseó por delante de la portería de Godino. No falló, sin embargo, dos minutos mas tarde, aprovechando un pase filtrado a la espalda de la defensa local para hacerse con el balón, superar al portero almeriense en el mano a mano y marcar a puerta vacía el gol del empate.

El tanto dio confianza al filial granadinista, la misma que le arrebató al equipo local, que se deshizo por completo. El ‘Poli’ peleó e intentó llegar hasta la puerta contraria, pero lo cierto es que apenas consiguió hacer daño a un Recreativo Granada muy seguro en defensa que no dio concesiones.

Opciones rojiblancas

Los locales acusaron el cansancio mucho más que su rival, que mantuvo el ritmo durante esta segunda parte y ofreció muchas mejores sensaciones. Pese a todo, lo cierto es que el ‘Recre’ no consiguió tampoco generar ocasiones claras de peligro y fueron los almerienses quienes, a la desesperada, conseguían llegar hasta la puerta contraria. En el minuto 64 pudieron adelantarse de nuevo en una jugada de Juancho que Sato no llegó a rematar por muy poco. Y si esa ocasión fue clara, aún mas lo fue la de Fuentes en el minuto 70, cuando remató en el área pequeña obligando a Ángel Jiménez a lucirse para desviar el balón in extremis a córner.

El choque pudo cambiar para los visitantes en el minuto 84 tras en una gran ocasión que el meta local abortó ganándose la cartulina roja directa y dejando a su equipo con un hombre menos para afrontar la recta final. Una recta final en la que los locales se encerraron en su área a defender el punto y ya no dieron opción.