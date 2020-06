La enésima reinvención del Granada CF

Por si había alguna duda sobre los numerosos cambios que van a hacer los equipos de un partido a otro durante lo que queda de campeonato, el Betis-Granada de este lunes fue un buen ejemplo.

El conjunto verdiblanco, con una resaca de las malas tras caer ante el Sevilla en el derbi hispalense, actuó de inicio con hasta siete futbolistas diferentes de los que fueron titulares en el Sánchez Pizjuán. Diego Martínez no efectuó tantas rotaciones en los suyos, pero también cambió medio once al dar entrada de inicio a cinco jugadores nuevos. Repitieron Rui Silva, Foulquier, Carlos Neva, Germán, Machís y Carlos Fernández, mientras que las novedades fueron Vallejo, Azeez, Yan Eteki, Fede Vico y Antonio Puertas, que ocuparon los lugares de Víctor Díaz, Domingos Duarte, Soldado, Gonalons y Yangel Herrera, estos dos últimos ausentes por lesión y sanción, respectivamente.

Cambio de dibujo

Las modificaciones no se produjeron sólo en el once inicial. Había apostado el técnico rojiblanco por la defensa de tres centrales y dos carrileros tanto en el pasado partido ante el Getafe como en la mayoría de los previos al largo parón por el coronavirus. Sin embargo, en el Villamarín decidió recuperar la zaga de cuatro jugadores, con Germán y Vallejo escoltados en las alas por Foulquier y por Carlos Neva como laterales y no de carrileros en el esquema 1-4-2-3-1 elegido.

Ante la ausencia de los tres principales medios, Diego tuvo que juntar en el centro del campo a Yan Eteki y Azeez, como ya hizo en algún partido de Copa, ayudados por Fede Vico. Antonio Puertas, Machís y Carlos Fernández formaron el tridente ofensivo nazarí, con la novedad de que el venezolano jugó en la derecha y el almeriense en la izquierda. Enfrente, Rubi apostó en su Betis por un 1-4-3-3, con Joel, Emerson, Canales y Fekir como únicos futbolistas que repitieron del once que actuó frente al Sevilla.

Plan claro

No había dudas sobre el plan del Granada en el partido. Dejar la iniciativa al Betis para tratar de robar y salir rápido con velocidad. Eso sí, sin renunciar a mantener la posesión del esférico cuando iniciara jugada.

La presión alta de los verdiblancos y las pocas apariciones de Fede Vico impidieron que esas acciones con balón fueran largas, aunque sí que funcionó la velocidad. El gol de Carlos Fernández llegó en una contra de libro tras un sensacional robo de Azeez, y hubo varias opciones más en las que perdonaron los nazaríes.

De menos a más

El Betis, que durante la mayor parte del primer tiempo tuvo problemas para hincarle el diente al buen entramado defensivo rojiblanco, se conectó tras el 0-1 en el tramo final del primer tiempo a partir de la entrada en juego de Fekir y de la aparición de los jugadores locales entre líneas para crear superioridad. Ahí fue cuando apareció Rui Silva con un par de paradas excepcionales.

Segundo tiempo

No hubo novedades, ni de jugadores ni de dibujos, en el descanso, algo inhabitual en estos primeros encuentros tras la reanudación de LaLiga Santander. Justo antes de la hora de partido sí que empezó a mover el banquillo Diego, con la entrada de Víctor Díaz y Domingos Duarte por Machís y Germán.

Estos movimientos no provocaron cambio de esquema, ya que Víctor Díaz se colocó en su puesto habitual de lateral diestro, con Foulquier por delante como extremo. Eso sí, tanto el galo como Antonio Puertas ayudando mucho a los laterales para tapar sus bandas.

Zaga de cinco

La entrada al campo en el minuto 75 de Soldado y Martínez por Fede Vico y Carlos Fernández sí que conllevó el cambio a defensa de tres centrales y dos carrileros en el Granada ante un Betis cada vez más volcado tras los cambios ofensivos de Rubi. La gran novedad es que Foulquier se colocó de carrilero y Víctor Díaz en el doble pivote junto a Yan Eteki, con Azeez volcado a la derecha.

De menos a más

Tras voltear el Betis el marcador, con una importante ayuda arbitral, Diego agotó cambios con la entrada de Antoñín por Azeez para acabar con un 1-5-4-1. El equipo no se rindió y Soldado firmó en el añadido un 2-2 final más que merecido.