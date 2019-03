Se comienza a preparar el desembarco en Almería

El último derbi andaluz al que podrá acudir la afición del Granada CF a domicilio se comienza a preparar. Gracias a un acuerdo entre la entidad granadina y la UD Almería, los seguidores rojiblancos dispondrán de 623 entradas para el encuentro del próximo domingo 17 de marzo que dará comienzo a las 18:00 horas.

Tal y como ha informado el club, según el acuerdo con la plataforma Liga-AFEPE, la Asociación G19 contará con 246 entradas, por lo que cede a la entidad 54 de las 300 que tienen a su disposición.

Además, 195 entradas serán distribuidas entre diversos colectivos, correspondiéndole 90 a la Grada 1931 (grada de animación), 80 para la Asociación You'll Never Drink Alone y 25 a la Asociación 5001. Las 182 restantes irán destinadas a los abonados en general no pertenecientes a los citados colectivos.

Las localidades tienen un coste de 10 euros fruto del acuerdo entre ambos clubes para fijar un precio común para sus abonados en sus enfrentamientos de esta temporada. Además, dentro de estas 182 entradas para abonados no pertenecientes a colectivos, existe la posibilidad de solicitar desplazamiento en autobús (54 plazas) al precio de 20 euros (entrada+bus), gracias a la colaboración con la Asociación G19, que será la organizadora del viaje. El horario de salida del bus será a las 11:30 horas del domingo desde el fondo del marcador del Estadio Los Cármenes.

Las 182 entradas para abonados se pondrán a la venta en taquillas estableciendo un reparto del 50% en los distintos horarios (91 en horario de mañana y 91 en horario de tarde). Las entradas podrán ser adquiridas en las taquillas del Estadio Los Cármenes por riguroso orden de llegada desde el lunes 11 de marzo a las 10:00 horas y hasta el martes a las 19:00 horas.

Las entradas únicamente se pueden adquirir a través del Granada CF ya que la UD Almería, no vende entradas a afición visitante el día del partido, tal y como refleja la normativa en vigor. El club rojiblanco recuerda que las entradas son exclusivamente para abonados, que hay que acreditar tal condición y que no se admiten acompañantes que no sean abonados del Granada CF. Cada persona podrá presentar un máximo de cuatro abonos presentando la documentación de cada uno de los titulares por separado.