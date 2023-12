Diego Martínez y la 'maldición' rojiblanca

La trayectoria de Diego Martínez en Grecia llegó este martes a su fin. El técnico gallego fue destituido en el Olympiacos junto a su principal valedor en su etapa en Granada, Antonio Cordón. Desde que salió del conjunto rojiblanco, no le ha ido especialmente bien al que fue el artífice del mejor Granada CF, al menos, de los últimos 40 años.

Su paso por el Espanyol y el cuadro griego no ha sido como esperaba ni él, ni los aficionados más fieles que tiene en la ciudad. Sin embargo, no ha sido el único al que no le ha ido especialmente bien una vez que abandonó la entidad nonagenaria. Y ejemplo hay muchos. La ya habitual silla eléctrica que supone firmar por el cuadro rojiblanco parece que se prolonga con una ‘maldición’ una vez que terminan su vinculación.

Un repaso por las últimas temporadas desde que regresó al fútbol profesional deja claro que, como se suele decir, ‘hace mucho frío’ cuando se sale del Granada CF. Tras la marcha de Fabri, en la campaña 2011-2012, ingresó en el banquillo granadinista Abel Resino, que salvó al equipo pero no continuó al año siguiente. El que fuera portero del Atlético de Madrid dirigió al Celta y regresó a Granada. Nunca más ha vuelto a entrenar ni en Primera ni en Segunda.

Le suplió Anquela, que duró poco y que sí tuvo continuidad aunque poca fortuna en los últimos equipos. A partir de ahí, el listado es muy extenso. Tras Anquela firmó Lucas Alcaraz que estuvo año y medio. Desde entonces, tras su pase por el Levante en Primera y su vuelta a Granada para intentar solucionar un entuerto imposible el primero año de la propiedad china, todo lo que ha entrenado ha sido en Segunda División, Chipre o Argelia.

Joaquín Caparrós tampoco ha tenido excesivo éxito desde que Pina lo cesó en el curso 2014-2015. Desde entonces, entrenó a Osasuna y Sevilla y en total sólo 20 partidos en la máxima categoría. A José Ramón Sandoval le pasó algo parecido. Desde que se marchó de Granada en la 2015-2016, no huele los banquillos de la élite. José González si pasó por el Málaga tras conseguir el milagro de la permanencia en la 2015-2016 y, desde entonces, se ha tenido que buscar las ‘habichuelas’ fuera de nuestras fronteras.

Otro de los fichajes ‘estrella’ fue Paco Jémez, que parece tener poco crédito ya para los directores deportivos actuales. Actualmente entrena en Irán y tras los fracasos en Granada, Las Palmas y el Rayo Vallecano, sus últimas experiencia en España ha sido en Segunda sin lograr los objetivos. De Tony Adams, poco se puede hablar de su trayectoria. Uno de los personajes más curiosos que han pasado por el club. José Luis Oltra sigue sin entrenar en Primera, al igual que Pedro Morilla o Miguel Ángel Portugal.

En los últimos años tras la etapa Diego Martínez, Robert Moreno aún no ha cogido ningún equipo desde que fracasó en su primera experiencia en España y Aitor Karanka se fue a Israel pero tampoco le fue bien. El último que ha pasado por el banquillo granadino ha sido Paco López. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar pon las tuyas a remojar...