Los entrenadores con pasado en el Granada CF que arrasan en la Primera RFEF

La calidad del fútbol español está mejorando mucho gracias a la implantación, hace dos temporadas, de la nueva división Primera RFEF. Este nuevo escalón ha dado más competitividad a la categoría, que reúne a grandes equipos y algunos clásicos de nuestro fútbol. Tres conocidos del fútbol granadino son los actuales entrenadores de tres equipos que están desempeñando una gran temporada: Eldense, Deportivo y Córdoba. A todos les une Granada y haber trabajado para el equipo rojiblanco.

Fernando Estévez, granadino con mucho rodaje en la división de bronce de nuestro fútbol, ha entrenado también al filial del Granada CF. Lleva toda la vida compaginando sus profesiones como entrenador y como médico de urgencias, y en uno de los peores momentos de la pandemia estuvo al pie del cañón ejerciendo su trabajo como sanitario. El club al que entrena es el Eldense, fundado en 1921 que pasa por ser uno de los más equipos más antiguos de la Comunidad Valenciana y que actualmente lidera el Grupo II de la Primera RFEF. Estévez ha atendido a Granada Hoy.

¿Cómo está viviendo este gran estado de forma del Eldense?

Estamos viviendo este bonito año con responsabilidad y disfrutando el presente. Como yo digo, las 'notas' se dan a final de temporada y para eso todavía queda mucho, pero lo que nos está llevando a esta posición son los valores que transmite el equipo: solidaridad, responsabilidad y compromiso. Vamos a intentar mantenerlo hasta el final aunque sea complicado al estar compitiendo de tú a tú contra presupuestos más altos y equipos con mucho más peso a nivel social, pero nuestro proyecto es ambicioso a la vez que humilde.

¿Considera estar en su mejor etapa como entrenador?

Digamos que soy un optimista compulsivo, 'juez' de mi propia conducta, y pienso que lo mejor está siempre por venir. Mirando hacia atrás, he tenido muchos momentos bonitos como entrenador: Marbella, Loja, Burgos... Además de varios retos complicados como fue salvar al Badajoz del descenso. Estamos haciendo un buen trabajo en Elda y estoy contento por eso, pero será el tiempo quién dará la respuesta.

¿Qué recuerda sobre las semanas de intenso trabajo durante la pandemia?

Cuando me destituyeron en Burgos, la que ha sido la única destitución que he sufrido en 20 años de profesión, allá por octubre de 2019, me incorporé a mi puesto de trabajo en Urgencias de Sierra Nevada. Cuando estalló el Covid-19 me trasladaron a una de las tres UVI móviles de Granada y fueron momentos muy duros. La gente a la que nos tocó estar en primera línea atendiendo y trasladando a los pacientes más críticos de forma extrahospitalaria vivió momentos duros. Lo que pasamos aquellas semanas eso se queda para nosotros. Desgraciadamente perdí a un amigo y compañero de guardias, José Manuel. Me tocó estar un año, desde el principio de la pandemia hasta noviembre de 2020, cuando firmé por el Badajoz. Después de un periodo complicado donde intenté aportar mi grano de arena y todo el esfuerzo que pude para ayudar, algo de que lo que sin duda no presumo, comencé una etapa muy bonita donde conseguimos ser el mejor equipo de España en la categoría en una temporada donde el primero no tenía ventajas como la segunda oportunidad o el acceso directo, lo que provocó que nos quedáramos en la línea de meta

¿Considera que el nuevo formato de Primera RFEF, implantado hace dos temporadas, ha mejorado al anterior con más nivel y competitividad en la división?

Respecto al nuevo formato, está convirtiendo la categoría en una mucho más atractiva y bonita, asimilándose a las ligas de Inglaterra o Italia, que tienen un formato similar. Creo que el salto entre lo no profesional y profesional tiene que estar más estructurado, y es que se dan proyectos muy ambiciosos que se acercan más a la Segunda División que a la antigua Segunda División B. Es una categoría cada vez más competitiva que prepara a los equipos para esa subida a nivel deportivo y estructural, lo que facilita la continuidad de muchos proyectos en Segunda. Sería una pena dar un paso atrás por todo lo que estamos avanzando, y considero necesario que tenga más cobertura y trascendencia por parte de la Federación. Para la importancia que tiene para todas esas ciudades y pueblos que juegan y defienden sus equipos, ojalá que en las próximas temporadas haya una mejora en una categoría muy bonita, pero que en cuanto a logística, estructura y economía, necesita que se dé un paso adelante.

Otro de los técnicos granadinos en la categoría es Óscar Cano, entrenador del Granada CF entre 2007 y 2008, en cuya primera temporada el equipo rojiblanco se quedó a un punto del play off de ascenso a Segunda A, que dirige a un clásico de nuestro fútbol, el Deportivo de la Coruña. El equipo gallego es el segundo clasificado del Grupo I y uno de los candidatos al ascenso.

¿Qué recuerda de aquel frenético año donde el equipo casi consigue clasificarse tras una gran temporada regular?

Recuerdo a un grupo muy comprometido con el club y cada partido, y más estando en una situación económica muy difícil. La gente que en aquel momento presidía el equipo, a pesar de que todas las dificultades y que no fue una temporada fácil, estaban siempre con nosotros, tanto jugadores como cuerpo técnico. Gracias a eso se generó una unión que nos sirvió para tener opciones hasta el último minuto del último partido.

¿Le gustaría volver a entrenar al Granada CF en algún otro momento de su carrera?

El Granada CF es un club de los históricos de España, y además yo soy granadino. Por tanto, sería uno de esos equipos apetecibles para poder dirigirlos. Sin embargo, en este momento, el Granada tiene en Paco López un entrenador como la copa de un pino y yo estoy en un gran club como el Deportivo, que colma cualquiera de mis aspiraciones y en el que estoy concentrado.

¿Considera que el nuevo formato en Primera RFEF ha mejorado la competitividad en la categoría?

En mi opinión, se ha aumentado el nivel de manera significativa con la creación de esta nueva categoría. Cada jornada que se celebra es más notoria la mejora respecto a la anterior competición. Además, por suerte o por desgracia, muchos de los clubes que componen esta categoría son entidades con una gran historia, por lo que el fútbol español se ve beneficiado por este cambio.

El tercer preparador granadino que está obteniendo buenos resultados es Germán Crespo, que actualmente entrena al primer equipo del Córdoba CF, habiendo subido desde el filial. Su equipo es actualmente el sexto clasificado en el Grupo I, y tiene más de 15 años de experiencia, entre otros como técnico de la mayoría de equipos de Granada, donde se incluye el CD Huétor Tajar, Atarfe Industrial, UD Maracena o como ayudante del primer entrenador en el Granada CF.

¿Se esperaba ser ascendido al primer equipo tras su paso por el filial?

Pues la verdad que cuando se me dio la oportunidad de venir a Córdoba ni lo pensé. Tenía muchas ganas de trabajar con gente joven en un filial. Vine con la ilusión de poder tener un 'buen escaparate', pero siendo sincero, no esperaba poder entrenar al primer equipo de una institución histórica y con una masa social tan grande. Pensé que iba a ser difícil por ese gran salto, o que mi trabajo sería de forma provisional, y tras coger los tres últimos partidos, donde desgraciadamente descendimos, el club decidió contar conmigo para la siguiente temporada, lo que me generó una gran ilusión.

¿Cómo vivió el apoyo y la confianza del club tras el descenso?

En el momento que el club decidió que, a pesar del descenso, querían contar conmigo, la dirección deportiva y la propiedad me demostraron que tenían confianza en mí y la metodología de trabajo que habían visto en el filial, algo que agradezco enormemente. Tener gente con tanta calidad humana en la parte directiva del equipo es algo que te da mucha confianza, simboliza que creen en ti y te da tranquilidad a la hora de trabajar. Afronté el año con mucha ilusión y pudimos subir a Primera RFEF. Este año el objetivo es estar arriba y poder jugar el play off, y es verdad que los buenos resultados del principio ilusionaron mucho a nuestra gente. Esto nos ha metido presión a la hora de competir porque conocemos a los equipos tan buenos con los que peleamos, pero durante 26 jornadas hemos estado en play off y a cada partido salimos -y saldremos- con la misma ilusión y ganas de estar arriba y poder lograr el deseado ascenso.

¿Qué valoración hace de la categoría?

Creo que este nuevo formato ha valido para darle mucha calidad a la categoría. Ahora los equipos están más cerca del nivel de Segunda que de la antigua Segunda B. Hay una gran selección de jugadores, y donde antes había 80 equipos ahora están la mitad, lo que hace que muchos profesionales que, por una cosa u otra, no han encontrado el hueco en la división de plata, estén desarrollando su fútbol y teniendo una oportunidad aquí. Creo que hay equipos mucho más fuertes y con presupuestos más grandes que antes que han estado muchos años en Segunda y Primera, lo que convierte a nuestra división en una categoría muy bonita con grandes campos, estadios y profesionales que han mejorado la Segunda B con un gran salto de calidad.