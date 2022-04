Domingos Duarte, central del Granada CF: "Ahora valoro mucho más poder jugar"

Tras sufrir una lesión extraña en el mundo del fútbol, el central portugués vuelve a sentirse futbolista poco a poco. Aunque aún está lejos de su mejor momento de forma, confía en poder lograr la permanencia y seguir viviendo vestido de rojiblanco momentos bonitos como en las dos últimas campañas.

Ha vuelto a jugar de forma habitual en el último mes, ¿cómo se encuentra tanto física como mentalmente?

Muy bien. La parte más complicada que me tocó vivir ya ha pasado y estoy contento. Veo al equipo con ganas de hacer bien las cosas y esperemos que en la recta final todo vaya mejor.

Desgraciadamente ha vivido lo peor del fútbol que es una lesión larga, rara y poco habitual. ¿Ha cambiado en algo su visión tras estar tanto tiempo parado?

Lo que sí ha cambiado es que ahora valoro mucho más cuando estaba jugando y todo iba bien que quizá antes no lo valoraba tanto. Esa sensación de salir de un partido con el deber cumplido antes no le daba tanta importancia porque era más habitual, era una rutina.

Ha rendido dos años a gran nivel y ahora tiene que volver a adquirir esa forma. ¿Le está costando más de lo que creía?

Todo es un proceso. No todo iba a ser un camino de rosas y a mí también me iba a tocar vivir malos momentos como los que he sufrido. Pero ya ha pasado y hay que seguir en una buena línea.

En su vuelta a la competición se le vio con ciertas dudas y encima ante el Cádiz fue expulsado a la media hora. ¿Hasta qué punto es importante la confianza en un futbolista?

Cuando confían en ti lo valoras mucho. Al haber vivido momentos difíciles necesitaba ese respaldo y tanto por parte del club como de los entrenadores me lo han dado y estoy muy agradecido por ello. Ya estoy de vuelta, adquiriendo un buen nivel y eso es lo más importante.

Si mira a su alrededor y ve la situación de su compañero Neyder Lozano, ¿piensa que lo que ha tenido usted no es nada con lo que le ha sucedido a él?

El caso de Neyder es digno de admiración. Es una situación que nadie quiere vivir y él la está superando poco a poco. Estoy muy contento por él porque se lo merece más que nadie y es un ejemplo de superación día tras día, tanto para el grupo como para mí. Siempre tiene una sonrisa y nos muestra su apoyo. Creo que es de los que más sufre aunque no está en el terreno de juego. A mí me ha tocado vivir con él los partidos varios meses en la grada y, sin duda alguna, es de los que más sufre y quiere que las cosas vayan bien. Hay que valorar mucho su esfuerzo, dedicación y compromiso con el equipo.

¿En quién se ha apoyado más durante su baja por lesión?

Al final mi novia, que es la que está conmigo todos los días, es la que tiene que aguantarme. Cuando uno está en un bache, siempre ‘disparas’ hacia la persona que está más cerca. Ha tenido que soportarme mucho la pobre pero se lo agradezco mucho y seguro que volveremos a vivir momentos más buenos. Además, con el servicio médico nos hemos tenido que aguantar mutuamente. Pero me han ayudado mucho porque sufrí una lesión muy complicada que nadie la había vivido y, aunque costó un poco al principio, luego hicimos lo que tocaba para recuperarme sin fallar ni un sólo día y en ese sentido estoy contento por volver que era una duda que tenía. Ahora mi única preocupación es tratar de alcanzar mi nivel más alto y adquirir ese punto de forma que tenía antes de la lesión.

¿Su hombro le sigue dando problemas?

No, ya estoy mucho mejor. De vez en cuando, en alguna jugada puntual, puede molestar un poco pero nada importante que me impida jugar. Al final todos tenemos nuestras molestias y un jugador que diga que no tiene molestias y sale a jugar miente. Hay que tirar para adelante y eso es lo que estoy tratando de hacer.

Antes de la lesión era un habitual en las convocatorias de Portugal. A final de año se disputa el Mundial. ¿Considera que tiene opciones de acudir?

Tengo buen trato con ellos, hablamos de vez en cuando. Pero lo que yo tengo que hacer es seguir trabajando y no esperar nada. El jugador tiene que trabajar y ya decidirá el míster si estoy capacitado o no para acudir con la Selección de Portugal. He ido a varias convocatorias y han demostrado que confiaban en mí. Mi objetivo es volver y poder ser citado porque para mí es un orgullo y es lo máximo a lo que un jugador puede aspirar y más jugar un Mundial. Es una meta para todo futbolista y claro que se piensa en ello pero lo importante es hacer bien mi trabajo en el Granada CF y si eso es así, las convocatorias llegarán si el seleccionador quiere que vaya.