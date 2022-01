Torrente: "Me considero jugador más del Recreativo Granada porque no he hecho nada"

Es, sin duda, la principal sorpresa de esta campaña en el Granada CF. Raúl Torrente (2001) se ha ganado el cariño de la afición y el respeto de sus compañeros. El central murciano dejó su tierras en busca de un sueño y ha sabido aprovechar su oportunidad. Pocos dudan que será uno de los pilares del cuadro rojiblanco en los próximos años. Humilde, sencillo y con ganas de aprender, reconoce que se apoya en su familia para desconectar de fútbol y agradece a Robert Moreno que le haya dado la alternativa en Primera División.

¿Está viviendo un sueño o ya lo tiene asumido como una realidad?

La verdad es que para mí es un sueño. Desde que llegué aquí a Granada todo está siendo especial. Siempre es bonito jugar y si puede ser para el primer equipo, mucho mejor.

Cuando apostó por venir a Granada en edad juvenil, ¿se esperaba todo lo que le está sucediendo y que haya ocurrido tan rápido?

Sinceramente, no. No esperaba que todo fuese tan rápido pero las cosas llegan cuando llegan y siempre hay que estar preparado. Da igual la edad que tengas y para eso trabajamos diariamente en la Ciudad Deportiva. La dirección del club es la que manda y si apuestan por la cantera, bienvenido sea. Creo que está apostando muchísimo y se está viendo esta temporada. Si uno está en la cantera de un equipo profesional es porque los responsables ven que puedes llegar al primer equipo sino no tendría sentido.

Al margen de su actual técnico que le ha dado la alternativa en Primera División, ¿qué entrenadores han sido importantes en su carrera?

Todos porque al final, desde que empecé jugando al fútbol sala hasta hoy día, los entrenadores que he tenido me han aportado cosas buenas y a todos ellos les tengo que estar agradecido. No obstante, siempre hay alguno más especial y Robert Moreno, obviamente, es uno de ellos. A la vista está. Al final ha sido el que me ha dado la oportunidad pero también hay otros técnicos que han sido claves en mi carrera deportiva.

“No esperaba que todo fuese tan rápido pero las cosas llegan cuando llegan. Para mí es un sueño todo”

¿Qué le dice Robert Moreno? ¿Habla mucho con usted?

Es un entrenador muy cercano y le estoy muy agradecido. Mi opinión sobre él es muy buena. Es muy trabajador y fruto de esa constancia han llegado los resultados.

¿De quién se acordó cuando saltó al césped ante el Levante en su debut?

Estaba centrado en hacerlo lo mejor posible pero cuando el míster me dijo que iba a jugar, me acordé de mi gente, de mis abuelos que en paz descansen pero también de mis amigos de Murcia y, por supuesto, de mi familia que al final es el principal apoyo que tiene uno.

¿Qué sensaciones tuvo cuando debutó como titular nada menos que en San Mamés? ¿Pudo dormir después de ello?

Después de terminar el partido sí que me costó dormir pero habitualmente no supone para mí un problema. Fue un buen partido pero siempre tiene uno la sensación de que lo pude hacer mejor.

De todos los delanteros a los que se ha medido, ¿cuál ha sido el más duro o el que más trabajo le ha dado?

La verdad es que todos porque cualquier partido en Primera División es muy difícil. Al final te estás enfrentando a jugadores de mucho nivel que te exigen al máximo, da igual el nombre. Da igual que tengas veinte años o más, tienes que ser tú mismo que es lo que intento hacer en cada partido y tratar de rendir al máximo para ayudar al equipo.

Acumula ya once partidos en Primera División y, por tanto, está compitiendo al más alto nivel. ¿Qué cree que debe mejorar a nivel personal?

Muchísimas cosas. No sólo tengo que mejorar sino aprender de mis compañeros que me enseñan cada día. Mi objetivo es aprender y aprender muchas cosas siempre porque todavía me queda mucho tanto tácticamente como de colocación. Todo se puede mejorar y creo que tengo margen de mejora.

¿Se quedó el año pasado con la espinita de no poder debutar pese a estar convocado una vez en liga y cinco en Europa League?

No porque al final tenía 19 años. Yo trabajé para tener opciones de debutar. No fue el año pasado pero ha sido esta campaña porque al final uno no sabe cuándo te puede llegar la oportunidad.

“Me queda mucho por aprender de mis compañeros pero creo que tengo margen de mejora”

¿Qué le dicen sus ex compañeros del Recreativo?

Yo me considero jugador del Recreativo Granada. Hablamos mucho entre nosotros y ellos saben que trabajando y haciendo las cosas bien se puede llegar a debutar en el primer equipo y tener minutos de calidad. Creo que el filial está trabajando muy bien, tiene un entrenador que trabaja muy muy bien y eso es lo que, al final, hará que los jugadores de la cantera lleguen o no al primer equipo.

¿Qué mensaje le traslada a sus compañeros del ‘Recre’ usted que ha llegado al primer equipo?

Sobre todo que estén tranquilos y tengan paciencia. Somos muy jóvenes y en este mundo un día estás y otro no estás. En el fútbol pasan las cosas muy rápido y cuando te llega la oportunidad hay que aprovecharla lo que mejor que uno pueda.

¿Qué piensa al ser titular, mirar al banquillo y ver que son suplentes jugadores como Domingos Duarte, Germán o Víctor Díaz? ¿Le genera más presión?

La verdad es que no. Intento pensar lo menos posible en ello y me intento aislar con mi familia y no pensar más allá ni hablar todo el tiempo de fútbol. Al final decide el míster y yo tengo poco que decir. Todos somos compañeros, queremos jugar y tener continuidad.

Ahora que cada vez está más consolidado en el primer equipo, ¿qué le dicen sus padres?

Con mis padres intento no hablar mucho de fútbol. Ellos lo único que me dicen es que siga trabajando, me preguntan únicamente por el día a día, el entrenamiento y cuando juego no preguntan mucho. No me presionan. Ellos saben que yo tengo una personalidad un poco diferente, ellos están muy tranquilos y yo también. Me suelo aislar de todo cuando estoy con mis amigos y no me meto presión a mí mismo. Hacerlo con 20 años sería un error aunque, obviamente, hay que seguir creciendo porque no he hecho nada realmente a día de hoy.

“Cuando voy a Murcia, si mis padres necesitan que les ayude en el campo, lo hago encantado”

Señaló su entrenador que cuando tiene días de descanso ayuda a su padre en sus tareas. ¿Sigue haciéndolo?

Cuando voy a Murcia, si ellos necesitan que les ayude en su trabajo en el campo, le echo una mano y, además, yo estoy encantado. De hecho, me gusta porque el estar trabajando supone olvidarte del móvil por un tiempo y evadirte un poco de tu realidad.

¿Qué ha faltado al Granada CF en los últimos dos partidos en los que ha cosechado dos derrotas seguidas?

Hemos jugado dos encuentros en los que no he hemos salido como teníamos que haberlo hecho, pero ahora tenemos tiempo para corregir errores y seguro que ante el Real Madrid rendiremos bien.

¿Qué sintió cuando, en un momento del partido ante Osasuna, la afición coreó su nombre?

Una gran satisfacción. La verdad es que le estoy muy agradecido a la afición. Por la calle ya me van reconociendo y la gente me dice que siga así y mejorando. Me da un poco de reparo porque soy un poco vergonzoso pero, poco a poco, me voy acostumbrando. Es parte de este mundo. Cuando las cosas van bien todo es muy bonito pero cuando no llegan los resultados se ve todo de otra manera y para eso también tengo que estar preparado.

¿Cuál ha sido su mejor momento hasta el momento como jugador del Granada CF?

No sabría decirle. Creo que he tenido momentos muy buenos y otros no tanto pero me quedo con todos.

¿Y el peor?

La eliminación en Copa del Rey ante el Mancha Real. Todos queríamos pasar de ronda y nos fuimos jodidos tras perder. Sin duda, ha sido mi peor momento en el Granada CF.