Así jugaron los futbolistas del Granada CF ante el Espanyol

Quince jugadores empleó Robert Moreno ante el Espanyol, no agotó los cambios y varió la posición de los jugadores de ataque constantemente. De todos ellos, Luis Suárez fue el mejor mientras que Luís Maximiano no pudo hacer nada en los tantos de los pericos. La principal novedad, Monchu, no estuvo a buen nivel.

Esta fue la actuación individual de cada jugador del Granada CF:

Luís Maximiano

Realizó un paradón en el 21’ a De Tomás pero no pudo hacer nada en ambos tantos del Espanyol.

Quini

Contuvo bien los internadas de Puado pero se incorporó poco al ataque. Fue cambiado por Arias.

Víctor Díaz

De Tomás le ganó la espalda en el 2-0 quien, al igual que Germán, le dio mucho trabajo.

Germán

Tuvo continuidad y se las vio con De Tomás, que trajo en jaque a la zaga. Tuvo el 2-1 de cabeza.

Carlos Neva

El cuadro perico cargó el juego por su banda y tuvo mucho trabajo defensivamente.

Monchu

No supo imponerse en la medular y tuvo poca trascendencia en el juego de los rojiblancos.

Montoro

Fue el único con criterio en un centro del campo novedoso. Tuvo una gran ocasión antes de ser cambiado.

Soro

Jugó en tres posiciones, por la derecha, por la izquierdo y detrás de Jorge Molina antes de ser suplido por Darwin Machís.

Rochina

Bajó mucho a recibir, intercambió su posición con Soro y terminó de medio centro.

Luis Suárez

Ofreció brega y trabajo mejorando sus prestaciones cuando el técnico lo situó en banda izquierda.

Jorge Molina

Apenas se le vio en el primer tiempo. En el segundo gozó de tres ocasiones, una de ellas al palo.

Arias

Aportó poco en su ingreso al terreno de juego por Quini. El colombiano volvió a jugar.

Darwin Machís

Comenzó con la derecha y terminó en la izquierda desde donde quiso generar peligro.

Bacca

El cafetero no gozó de oportunidades tras volver a entrar desde el banquillo.

Sergio Escudero

Entró por Carlos Neva y sufrió un golpe en un tobillo que lo lastró el resto del duelo.