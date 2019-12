El 'expediente' Azeez

El nombre de Ramón Azeez se ha convertido en una incógnita en las últimas semanas. El centrocampista arrancó la temporada con un gran protagonismo en la pizarra de Diego Martínez, pero su presencia en el terreno de juego se ha reducido de forma drástica. El nigeriano no ha participado en ningún encuentro de liga en el mes de diciembre, pues sólo jugó en la eliminatoria de Copa ante el Hospitalet. La apuesta por Carlos Fernández en el once es la principal causa del ostracismo del ex del Lugo.

La ausencia de Azeez en los últimos compromisos del Granada era cuanto menos llamativa, pero sus cero minutos en la derrota de Ipurúa fueron una sorpresa. Con las bajas de Yangel Herrera y Montoro por lesión, los dos puestos en la medular rojiblanca se debían repartir entre el propio Azeez, Gonalons y Yan Eteki. Los dos futbolistas africanos jugaron íntegros los 120 minutos de partido ante el Hospitalet, pero el ‘12’ dio muestras de terminar mucho más entero físicamente.

El duelo ante el equipo armero era un escenario idílico para un Azeez acostumbrado a abarcar mucho campo y bregar sin descanso. Diego Martínez apostó finalmente por Yan Eteki para acompañar a Gonalons, mientras que el nigeriano se quedó de nuevo sin jugar.

Cuatro jornadas sin jugar

Con el de Eibar son ya cuatro encuentros consecutivos sin jugar para el centrocampista granadinista, que no participa en un partido de LaLiga Santander desde la decimocuarta jornada en Los Cármenes ante el Atlético de Madrid. En San Mamés, por ejemplo, Diego Martínez alineó un centro del campo con Montoro, Gonalons y Yan Eteki.

En la decimosexta fecha del campeonato doméstico llegó el motivo principal por el que los minutos de Azeez han caído en picado. El Granada CF goleó en casa por 3-0 al Alavés el día que Diego Martínez ubicó a Carlos Fernández en la mediapunta para acompañar a Roberto Soldado. En aquel choque los dos delanteros ‘mojaron’ y completaron una buena actuación.

Apuesta por dos puntas

Lo acaecido ante el cuadro albiazul llevó al vigués a repetir la misma fórmula ante Levante y Eibar, aunque el resultado no fue igual de satisfactorio. Lo cierto es que la presencia de Carlos Fernández aporta más dinamita para el ataque rojiblanco, pero la labor de Azeez como falso mediapunta ayuda a conformar un bloque más compacto a la hora de defender en campo propio y presionar en campo rival.

El ‘12’ rojiblanco empezó la campaña liguera con tres partidos entrando desde el banquillo, pero todo cambió el día en el que el equipo tumbó a todo un Barcelona con él de titular y marcando el gol que abrió la lata. En aquel encuentro Diego Martínez mostró su invención de colocar al nigeriano en la mediapunta para atascar la salida de balón rival y dar rienda suelta a la capacidad de llegada del jugador, que cuenta dos goles en su haber.

Azeez ganó protagonismo y entre la séptima y la decimocuarta jornada acumuló ocho partidos consecutivos jugando, en los cuales partió de inicio en seis. El ritmo competitivo del futbolista iba viento en popa, pero el mes de diciembre ha frenado en seco a Azeez, que ha jugado hasta ahora 748 minutos.

El africano debe volver ahora a convencer al técnico para ganar minutos, algo que será aún más duro cuando el técnico gallego tenga a su disposición a Yangel Herrera y Montoro. Lo ocurrido en el presente mes parece indicar que por ahora el vigués no cuenta con el ‘12’ para jugar por delante de la defensa. Pues Yan Eteki no ha ofrecido un buen rendimiento y aún así ha estado por delante.

Si algo ha defendido siempre el gallego es la meritocracia, pues el míster rojiblanco es partidario de poner a los que estén en mejores condiciones. A Azeez le toca remangarse justo cuando va cumplirse un año de su llegada al Granada CF.