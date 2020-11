Infructuosa vuelta de Fede Vico a la titularidad

Hacía más de cuatro meses que Fede Vico no partía como titular en LaLiga con la camiseta del Granada CF. La última vez que el mediapunta salió de inicio en el campeonato nacional fue en la jornada 37 de la pasada campaña, en el estadio del RCD Mallorca –hasta ahora, décima fecha, sólo había disputado 62 minutos–.

Vuelta al once

Frente al Real Valladolid, Diego Martínez volvió a confiar en el cordobés como pieza del once inicial. Lo hizo, eso sí, situando al ‘14’ fuera de su hábitat natural y posicionándolo en banda. Ante la inoperante actuación del jugador del Granada CF en el flanco derecho, el técnico rojiblanco permutó la posición de Vico con la de Darwin Machís. Tampoco cumplió con las expectativas en la izquierda, siendo sustituido diez minutos antes de la hora de encuentro por Luis Suárez. Oportunidad desperdiciada.

Incómodo

No destacó el zurdo en los primeros 45 minutos del choque. Empezó por el costado derecho, a pierna cambiada para trazar diagonales hacia su magnífica zurda. Participó, pues, de ‘falso extremo’, apareciendo a cuentagotas en la línea de cal y ofreciéndose incesantemente por zonas centrales del ataque nazarí. Desde aquí, no obstante, no consiguió participar con regularidad y terminó yendo al costado izquierdo para colocar centros con su pierna natural.

Sustituido

Tras el descanso, Fede Vico continuó en la banda de Carlos Neva y, después de varias buenas combinaciones con el lateral andaluz, consiguió colgar dos buenos centros al área que, sin embargo, no encontraron destino. Estuvo a punto de conectar con Jorge Molina en su intervención más destacada.

Diego Martínez terminó sustituyendo al mediapunta, en el minuto 53 del partido, después de completar una actuación anodina que le complicará su vuelta al once titular.