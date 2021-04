Monterrubio: "Me he sentido acosado"

Gabriel García Márquez lo hubiera definido como la 'Crónica de una muerte anunciada'. Antonio Fernández Monterrubio, hasta el pasado lunes director general del Granada CF, sólo podía esperar su cese tras la incorporación de Patricia Fernández al organigrama nazarí el pasado 22 de febrero y la pérdida de confianza en su figura por parte de la propiedad.

El club alegó motivos disciplinarios para justificar su salida y el ex directivo contestó mediante una comparecencia de prensa en la que explicó su versión de los hechos. Fernández Monterrubio dijo que se sintió “acosado” durante sus últimos meses y que lo han intentado “aburrir” para acelerar su marcha. Al no conseguirlo, aseguró que el Granada CF filtró “informaciones tendenciosas y falsas”. “No voy a seguir con los calificativos por consejo jurídico. Obviamente, quieren ahorrarse la indemnización. Me despiden por pérdida de confianza y una carta con una serie de falsedades que defenderé en el juzgado”, añadió.

Pérdida de confianza

Al ser cuestionado por cuándo se produjo esta pérdida de confianza, Monterrubio aseguró que “desde el principio”. “Aunque soy yo el que plantea que esto es un trabajo de confianza y que se me diga, se me comenta que sí la hay. En la junta ordinaria, a pregunta de los accionistas, se refrenda la gestión y se dice que tenemos que trabajar juntos con el Consejo, pero eso no era así. Se me han puesto todas las dificultades para que tirara la toalla. He seguido haciendo mi trabajo y al final se me entregó esa carta de despido”, aseveró.

Continuó su carta de despedida diciendo que se marcha de la entidad “orgulloso y satisfecho de formar parte del mejor Granada CF de la historia”, aunque admitió que “el final” de su relación con el equipo nazarí no ha sido el deseado.

Con contrato

Confirmó ante la prensa que tenía dos temporadas más de contrato –hasta 2023– y que, al no llegar a un acuerdo para su marcha, se le ha comunicado el despido “mediante una carta” de una abogada externa en la que se alegaba pérdida de confianza hacia él y en la que decía que debía “abandonar inmediatamente las instalaciones del club”. “Es una situación (su despido) que no se ha podido explicar con criterios profesionales. La honestidad no se puede arrebatar con mentiras o noticias falsas, es el final de una etapa que no merece este tratamiento”. Prosiguió, indignado, su alegato ante su cese como directivo: “Es una campaña de desprestigio para despedirme a coste cero y no cumplir con lo que dice mi contrato”.“Intentan justificar algo que no tiene justificación. Me duelen las falsedades porque afectan a mi profesionalidad y honorabilidad, porque se contrata a una empresa externa para buscar”.

Al ataque

Prosiguió diciendo que “es obvio que la entidad lleva meses buscando algo y no lo ha encontrado, ni lo encontrará porque no hay nada”, por lo que considera evidente que “no se puede encontrar algo que no existe” en clara referencia a las supuestas irregularidad que el club alega que se cometieron durante su gestión. También dijo que “evidentemente” ha cometido errores aunque piensa que el número de aciertos es mayor. “Me cuesta decirlo porque soy humilde pero pueden seguir buscando”, comentó.

Sobre la llegada hace unos meses de Patricia Rodríguez como consejera delegada del Granada CF, se limitó a comentar, sin nombrarla, que “hay una persona que empieza a ejercer el poder ejecutivo sin tenerlo”, sentenciando que desde entonces se han vivido “meses desagradables e incomodísimos para el resto de los miembros del club”.

Futuro

En lo referente a su futuro a partir de su salida de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio finalizó la comparecencia destacando que lo primero que desea hacer es “cerrar esta etapa” y después tomarse “unos días para pensar y considerar otros proyectos”. “Seguro que lo mejor está por llegar y que habrá otro proyecto que me ilusione”, concluyó.