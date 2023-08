El Granada CF cuenta con tres fichas libres sin activar aún la 'Operación Salida'

A ocho días para que concluya el mercado de fichajes, el Granada CF cuenta en la actualidad con tres dorsales libres en su plantilla. Sin embargo, es una evidencia que allá por el 1 de septiembre a las 23:59 horas, cuando se cierre el periodo de incorporaciones, Paco López contará con un grupo de jugadores que no será el actual.

Porque aunque los números 2, 8 y 17 no tengan aún poseedor, hay otros dorsales que a día de hoy están ocupados pero que serán liberados. La primera convocatoria del técnico de Silla dejó claro cual es la estrategia de la entidad rojiblanca con los actuales integrantes del plantel granadinista. Se quedaron sin viajar futbolistas como Weissman, aquejado de unas molestias pero que el propio entrenador señaló en la rueda de prensa previa al duelo en el Cívitas Metropolitano que era una “estrategia del club”; el centrocampista galo Yann Bodiger y Alberto Soro.

El impedimento

Ninguno de los tres cuenta para el míster valenciano, aunque el maño sí fue citado ante el Rayo. Pero eso no significa que vayan a salir sí o sí, porque no es el primer caso ni será el último que, debido a su alto salario, la entidad no pueda encontrarle acomodo al menos en verano y deba esperar al mercado invernal.

Hubo otro grupo de jugadores que sí viajaron y que también están en la rampa de salida. Son los casos del delantero senegalés Famara Diédhiou y Alberto Perea, que también jugó el lunes pero el tiempo de descuento. A Madrid viajó pero no tuvo minutos.

Operación salida

Todo eso hace que hasta que la Operación Salida no se materialice, los refuerzos no llegarán o, al menos, como le gustaría a la afición rojiblanca que espera, al menos cuatro o cinco futbolistas más. Para equilibrar la plantilla se necesita, como mínimo, un lateral izquierdo, un centrocampista más tras la cesión de Víctor Meseguer y la más que probable de Bodiger, un extremo y dos delantero tras la marcha de Samu. Pero quizá puedan ser más a tenor de posibles bajas como por ejemplo en la zona de la media punta donde únicamente se encuentra Melendo si se tiene en cuenta que Perea y Soro tienen muchos visos de salir. Incluso en el centro de la zaga no sería descartable una incorporación.

Polivalencia

Es cierto que Paco López cuenta con piezas polivalentes como Antonio Puertas o Callejón para jugar por detrás del punto pero ambos tienen un perfil muy diferente al catalán, que para más inri, no suele terminar los partidos y casi siempre es sustituido. De hecho, la pasada campaña tan sólo completó los 90 minutos sobre el terreno de juego en dos encuentros.

Canteranos

No obstante, el hecho de tener tres dorsales libres de las 25 fichas oficiales de la primera plantilla se debe a que tanto Raúl Torrente como Bryan Zaragoza, además de Adri López y Miki Bosch cuentan con ficha del Recreativo Granada. Todos ellos, salvo el central murciano que se perdió la cita por lesión, formaron parte de las dos primeras convocatorias y se encuentran en dinámica del primer equipo.

La dirección deportiva encabezada por Nico Rodríguez sigue su hoja de ruta y aunque los aficionados rojiblancos esperan no tener que lamentar ninguna salida de manera sorpresiva, no sería descartable. Un verano más, habrá que tener paciencia en las última semana de agosto antes de que se eche el cierre a un mercado que se hará cuando se hayan disputado ya nada menos que tres jornadas de liga en Primera División.