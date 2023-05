El portero juvenil del Granada Fran Árbol disputará el Europeo sub 17 con España

El guardameta del primer equipo juvenil del Granada CF, Fran Árbol, ha entrado finalmente en la lista definitiva de la Selección española para la disputa del Campeonato Europeo Sub 17 que tendrá lugar en Hungría entre el 16 de mayo y el 3 de junio.

El combinado nacional, dirigido por Julen Guerrero, se desplazará hasta Budapest este mismo martes y a partir del 18 de mayo arrancará su andadura en la fase de grupos. El primer partido será frente a Italia a las 20:00 horas. Posteriormente, se medirá a Eslovenia (domingo 21 de mayo a las 16:30 h.) y a Serbia (miércoles 24 de mayo a las 17:00 h.).

Liderados por Yamal

Árbol formará parte de un combinado que está liderado por el barcelonista Lamine Yamal y que busca en tierras húngaras poner fin a su sequía continental y a reencontrarse con el éxito que no alcanza desde 2017 en Croacia, que tiene el premio añadido del billete para el Mundial de finales de año.

Han pasado seis años desde que el conjunto que dirigía Santi Denia, que contaba en sus filas con jugadores ya reconocidos como Ferran Torres, Abel Ruiz, Sergio Gómez, Hugo Guillamón, Juan Miranda, Mateu Morey, Víctor Chust o Antonio Blanco, se proclamó campeón de Europa al superar en la final de Varazdin a la Inglaterra de Phil Foden, Jadon Sancho o Callum Hudson-Odoi.

España, la selección más laureada de la categoría que acumula nueve títulos europeos (entre sub 16 y sub 17), desde entonces no ha podido colgarse el oro en los cuatro siguientes Europeos. Cuatro veces cayó en cuartos y en la otra, en Irlanda 2019, perdió en semifinales ante Países Bajos.

En esta oportunidad acude bajo la dirección técnica de Julen Guerrero, como el pasado año, con un equipo que ha demostrado su carácter competitivo, como expuso en la ronda elite, en la que selló el pase en un partido tremendo ante Alemania, a la que derrotó por 4-3 tras remontar y sacar el triunfo en la prolongación con un autogol de Eric da Silva. Fue un triunfo clave para acabar como líder de su grupo de la ronda élite, en el que había ganado a Finlandia por 2-1 también con remontada incluida y había empatado a cero ante Turquía, anfitriona del grupo.

Bajas

Lamine Yamal, quien a sus quince años ya ha tenido la oportunidad de debutar con el primer equipo del Barcelona, es el gran reclamo en esta oportunidad de la Roja, de cuya convocatoria final se han 'caído' Óscar Bazaga (Atlético de Madrid), Óscar Marcos (Celta de Vigo), Gustav Arcos (Utrecht), Elijah Gift (Liverpool) e Iker Ropero (Real Sociedad).

Identidad

Julen Guerrero tiene claro de que su equipo afronta el torneo con la "identidad de querer tener el balón, dominar los partidos, estar lo más presente en el campo rival, ser ambiciosos e ir a por los partidos desde el principio", indicó. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para los cuartos de final y cinco selecciones (los semifinalistas y el ganador de un desempate entre los dos cuartofinalistas con mejores cifras de la primera fase) se clasificarán para el Mundial sub 17 que se disputará del 10 de noviembre al 2 de diciembre.