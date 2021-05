Fran Sánchez, máximo responsable deportivo del Granada CF, señaló en la despedida de Diego Martínez que “como director deportivo del club no hace falta que ponga en valor los resultados del míster, porque están ahí y son conocidos por todo el mundo”. Tras agradecer al técnico y su equipo el “trabajo, honestidad y sacrificio en el día a día”, apuntó que “sólo vuestras familias saben el tiempo que le habéis dedicado a esto”.

Sánchez calificó la trayectoria del vigués como “fantástica” pero resaltó que deja “un legado, hábitos, comportamientos y aspectos en el club que van más allá de los resultados”. Sus elogios no se quedaron ahí y destacó la capacidad del míster de “conectar con el vestuario. Todos han creído en él y su mensaje no está caducado y eso es gracias a su calidad humana y profesional”. Fran Sánchez concluyó apuntando que “he tenido la fortuna personal y profesional de vivirlo y voy a estar eternamente agradecido”.

Online

Por su parte, Patricia Rodríguez, consejera delegada del Granada CF, no acudió de manera presencial a la rueda de prensa, como sí hicieron Fran Sánchez, el director deportivo, y Pepe Macanás. La cabeza visible de la propiedad del club en Granada sí que participó de manera online y agradeció al técnico gallego su “trabajo, dedicación y gran profesionalidad”. Rodríguez señaló que “a mí particularmente me ha ayudado muchísimo y se lo he traslado a él”.

Sin entrar en más detalles ni poder ser preguntada por los medios, reconoció que “nos habría encantado que siguiera con nosotros”. Además, manifestó que “el presidente me pidió que trasladara el agradecimiento de la propiedad que creo que es de parte de toda Granada”. Por último, la dirigente de la entidad le deseó al vigués “muchos éxitos en el futuro y estoy convencida de que así será porque con trabajo, profesionalidad y esfuerzo se consiguen los éxitos”.