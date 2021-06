Fran Sánchez, cerca de abandonar el Granada CF.

Continúa la vorágine de salidas en el Granada CF. Tras el despido de Antonio Fernández Monterrubio, ex director general de los nazaríes, y las marchas voluntarias de Diego Martínez y el guardameta Rui Silva, el siguiente en anunciar su partida puede ser Fran Sánchez. El todavía dirigente rojiblanco podría anunciar en las próximas fechas su nuevo puesto como director deportivo en el Real Valladolid de Ronaldo Nazário.

Según informa el Diario AS, el joven gestor, que ya había sonado para salir rumbo al Deportivo Alavés, está cerca de trasladarse al conjunto vallisoletano tras pasar más de cuatro años siendo parte del organigrama del conjunto rojiblanco.

Logros

Fran Sánchez podría abandonar Granada siendo una de las principales figuras de un equipo legendario que, en apenas tres campañas, ha logrado un ascenso, dos permanencias, unas semifinales y unos cuartos de Copa del Rey y una histórica clasificación para UEFA Europa League que se prolongó hasta cuartos de final de la competición y que tuvo al mítico Manchester United como verdugo.

Cambio de planes

Como apunta AS, la idea inicial de ‘El Fenómeno’ era la de incorporar a principios de esta semana a Lalo Arantegui, principal candidato al puesto en la dirección deportiva. No obstante, la ruptura de las negociaciones con el ex futbolista ha llevado al Real Valladolid a acelerar la incorporación de Sánchez, que ha recibido una oferta casi irrechazable por parte de los blanquivioletas. Otro aspirante que finalmente parece haberse quedado fuera de la puja por el puesto es Vicente Blanco ‘Tito’, ex director deportivo del Levante.

Si finalmente, como todo indica, se cristaliza la marcha del alicantino el directivo pasaría a ejercer las mismas funciones que realizó a su llegada al Granada CF. Por aquel entonces, Fran Sánchez se encargaba de un departamento que trabajaba codo con codo con un director deportivo, en ese momento Antonio Cordón, actuando de gerente primero junto a Javier Torralbo, ‘Piru’, y después con Manolo Salvador. Fue con el ascenso a Primera División cuando finalmente se hizo con el cargo que ostentará hasta su anunciada salida.

Reestructuración

A su cargo se realizaron operaciones de jugadores importantes como la del venezolano Yangel Herrera, Luis Javier Suárez o Luis Milla. Desde Valladolid apuntan que la llegada de Sánchez a los despachos vallisoletanos acerca el aterrizaje de José Rojo Martín ‘Pacheta’, que también está siendo valorado por el Granada CF y que es del agrado del alicantino.

Una vez se confirme el acuerdo con los pucelanos sólo queda por ver cómo procederá la institución granadina a la hora de reestructurar un organigrama que queda muy agraviado por la marcha de hombres de vital importancia en los éxitos más recientes del cuadro nazarí.