¿El Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada libre de humos fruto del tabaco?

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha aprovechado el reciente inicio de LaLiga tanto en Primera como en Segunda División para demandar que se adopten medidas gubernamentales con el objetivo de “liberar los estadios de fútbol en España del humo del tabaco”, como explicó este jueves el organismo a través de un comunicado.

A día de hoy, en el Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada así como en el resto de instalaciones del país al aire libre no se puede fumar tras el protocolo Covid aunque eso no es óbice para que se vea a aficionados fumar en las instalaciones. Sin embargo, la AECC denuncia la falta de “un marco regulador antitabaco en campos y estadios de fútbol” en España, por lo que pide “una actualización de la actual ‘ley antitabaco’” que convierta “todas las instalaciones deportivas, ya sean públicas o privadas, a nivel profesional y a nivel formativo” en espacios libres de humo.

Protección

“La ley actual protege a la sociedad frente al humo del tabaco en espacios cerrados, pero es insuficiente a la hora de proteger a la población en general y a los menores, en particular, frente al humo ambiental del tabaco en espacios abiertos” señaló AECC.

El actual marco normativo, regido por el protocolo Covid-19, no permite el consumo de tabaco y de productos relacionados durante eventos deportivos, pero no hay regulación prevista al respecto tras la pandemia, lo que deja a la voluntad de los clubes deportivos la decisión de que se fume o no en sus instalaciones.

Ejemplos

Por ese motivo, AECC mencionó como ejemplo la ‘Ley de Adicciones’ promulgada por el Parlamento Vasco, que sí prohíbe fumar en todos los espacios cerrados y semicerrados de uso público, públicos o privados, como los estadios de fútbol o los frontones, y destacó a clubes como el Barcelona, el Málaga o el Deportivo de la Coruña, que prohibieron hace años poder fumar en sus estadios.

Además, Atlético de Madrid y Valencia han impulsado recientemente iniciativas con zonas libres de humo en todas sus instalaciones, y el Real Madrid tiene previsto hacer lo propio una vez finalice la reforma del Santiago Bernabéu.

En el ámbito internacional, señala AECC, FIFA y UEFA ya prohíben fumar en todas sus competiciones, garantizando gracias a los países organizadores el cumplimiento de la norma, mientras otras ligas europeas como la Premier League, principal competidora de LaLiga, tiene vetado el tabaco de sus gradas desde 2007.