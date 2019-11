Germán o el precio de ser debutante

Debutar en Primera División a los 32 años de edad no suele ser lo habitual. Lo normal es hacerlo a temprana edad o bien en plena madurez futbolística, pero no superada la treintena. Pero existen excepciones en el mundo del fútbol y una de ellas es Germán Sánchez, uno de los capitanes del Granada CF y pieza clave en el esquema de Diego Martínez.

A buen seguro que al central gaditano, con una amplia carrera por equipos de Segunda División B como el San Fernando, el Cádiz o el Olot, se le pasó por su cabeza que nunca llegaría a jugar en la élite. De hecho, al fútbol profesional llegó en edad tardía. Nada menos que con 29 años, que era la edad que tenía cuando firmó por el Club Deportivo Tenerife en la campaña 2015-2016 en Segunda A. Sin embargo, las dos buenas temporadas que realizó en el cuadro insular le permitieron hacerse un nombre en la categoría. Manolo Salvador, director deportivo de la entidad rojiblanca durante el curso 17-18, logró el traspaso del defensor gaditano que suma con este su tercer año en Granada.

Indiscutible

En su estreno como nazarí apenas contó para José Luis Oltra, pero con la llegada de Diego Martínez cambió su rol en el equipo. Con el vigués es titular indiscutible, segundo capitán tras Víctor Díaz y uno de los líderes del vestuario. Sin embargo, ese peso que tiene en el equipo no se traduce en el terreno de juego de cara a los árbitros. Y es que, según un estudio realizado por el portal profootballdb.com, especializado en bases de datos del mundo del fútbol, Germán es, tras Piqué, el jugador de toda LaLiga Santander más castigado por el colectivo arbitral pues ve una cartulina por cada dos infracciones.

Seis amarillas

Sin duda, es un dato relevante sobre porque en apenas trece jornadas que se llevan disputadas ha visto seis cartulinas amarillas por realizar trece faltas, perdiéndose ya un encuentro por acumulación de amonestaciones. Germán es, tras el ex rojiblanco Wakaso, el más sancionado de la competición, empatado en el segundo lugar con su compañero Yangel Herrera, el central del Barcelona Gerard Piqué y el centrocampista del Sevilla FC Fernando. Por ejemplo, el centrocampista venezolano del Granada CF ha cometido nada menos que 28 faltas, las siete últimas en el choque ante el Valencia, o Wakaso, cuya efusividad es ya conocida, que ha sido castigado con 29 infracciones. Lo curioso de Piqué es que con tan sólo nueve faltas ha sido amonestado seis veces.

Si algo ha caracterizado al central rojiblanco en los 64 encuentros ligueros que acumula vistiendo la camiseta del Granada CF es su nobleza. No se trata de un central especialmente duro, aunque no rehúye el choque y es un especialista en el juego aéreo con lo que ello supone para los árbitros cuando se lucha por alto con un rival. Aunque de las seis cartulinas que ha visto, tan sólo una ha sido por golpear a un contrario con el brazo de forma temeraria. El resto han sido tres por derribar a un rival en la disputa del esférico, otra por encararse con un futbolista del Real Madrid en el duelo del Santiago Bernabéu y la otra por realizar una zancadilla.

En los doce partidos que ha disputado, ha visto seis cartulinas amarillas por realizar trece faltas

El zaguero granadinista ya estaba apercibido en la séptima jornada y sancionado ante Osasuna. Pero lo más chocante es que tan sólo ante el Villarreal y el Celta hizo dos faltas (partidos en los que vio amarilla) y en el resto de citas una, salvo en Mestalla, donde no cometió ninguna infracción. De ahí que en cuatro ocasiones, en concreto ante Sevilla, Valladolid, Real Madrid y Getafe, haya visto cartulina por una única falta.

Pocas amarillas en Segunda

En la temporada pasada, sin embargo, no fue hasta la jornada 32 cuando se perdió su primer partido por sanción, terminando con ocho en los 38 encuentros que disputó. Un registro que deja claro que quizá tenga que mejorar la concentración y saber medir en la máxima categoría sus entradas, o simplemente que no tiene el nombre de otros futbolistas y los árbitros no le respetan igual. Es el precio de ser un debutante y jugar en un equipo humilde y recién ascendido. Otros, como Sergio Ramos, con la misma edad han visto una amarilla tras cometer diecisiete faltas. El dato lo dice todo.