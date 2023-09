Gonzalo Villar llama a la puerta de la titularidad en el once de Paco López

El mal inicio del Granada CF en su regreso a Primera División, con cuatro derrotas y tan sólo una victoria está dejando, por mucho que se quiera vender otra cosa desde la dirección deportiva y el propio entrenador, pocos aspectos positivos. Los números están ahí y no mienten. Sin embargo, no todo es negativo en este arranque liguero.

Hay datos que invitan al optimismo. Uno de ellos está siendo la aportación desde su debut de Lucas Boyé, que en dos partidos disputados ha demostrado su olfato goleador y suma ya dos tantos, a gol por encuentro. Aunque más allá de su acierto ante el arco rival, que no sirvió de mucho, las prestaciones que ofrece pueden servir de mucha ayuda para Paco López.

Asistente

El otro aspecto a tener en cuenta es el rendimiento que está ofreciendo otro de los fichajes rojiblancos. Se trata de Gonzalo Villar, que en los cuatro ratos que ha estado sobre el terreno de juego ha confirmado que cuando esté al 100% en el apartado físico será una pieza muy importante en el esquema del técnico de Silla. La llegada tardía en la pretemporada y una lesión muscular que le impidió participar en el duelo ante el Real Mallorca, han provocado que aún no haya sido titular pero cada vez que goza de minutos ha sumado y dado otro aire al juego granadinista.

Con contrato hasta junio de 2027, en los apenas 82 minutos que llega disputados acumula nada menos de dos asistencias y ha participado activamente en un tercer gol de los nueve que suma el Granada CF. O lo que es lo mismo, en un 33% de los tantos anotados Villar ha sido partícipe activamente.

El centrocampista murciano debutó con la elástica rojiblanca en el Cívitas Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Fueron tan sólo 32 minutos pero se echó al equipo a sus espaldas, trató con la ayuda de Sergio Ruiz y Gumbau de quitarle el balón al conjunto de Simeone y gracias a un pase de gol suyo el Granada empató por medio de Samu.

Minutos de calidad

Frente al Rayo Vallecano tan sólo estuvo sobre el terreno de juego diez minutos, en los que le dio poco tiempo a ofrecer su mejor versión. Se lesionó ante el Mallorca y reapareció en el partido ante la Real Sociedad. Con el suelo sentenciado, asistió a Bryan Zaragoza en los once minutos que estuvo en el verde. El parón de la competición le sirvió para recuperarse físicamente pero en la pasada jornada, el técnico valenciano optó por situar a Melendo junto a Gumbau. Una decisión que no salió bien. Salió en el minuto 61 por Callejón y le puso el cuero en la cabeza de Famara Diédhiou que habilitó a Boyé para que hiciera el 2-3 ante el Girona.

Aunque su entrenador insiste en que debe ponerse más en forma y no quiere correr riesgos, lo cierto es que pocos futbolistas de la plantilla han aportado tanto en tan poco tiempo. Ahora está por ver si tendrá su oportunidad ante Las Palmas este domingo o no. En cualquier caso, sus guarismos están ahí.